الحريري يدعو إلى المشاركة في الانتخابات بكثافة لحماية دور العاصمة

“المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية المقبلة من واجب كل بيروتي يتطلع لحماية قرار العاصمة ويرفض تسليم هذا القرار لأي خيارات اخرى تهدف الى إضعاف بيروت وشطب دورها عن الخريطة السياسية اللبنانية” الكلام لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، خلال استقباله في “بيت الوسط” شخصيات وعائلات بيروتية.

الرئيس الحريري أكد أن همه الوحيد مواصلة سياسة حماية لبنان واللبنانيين من تداعيات وحرائق وحروب المنطقة والقيام بكل ما يمكن لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب والعمل على حل مشاكل الكهرباء والمياه والنفايات.

وكشف ان موضوع الكهرباء سيكون حاضرا على طاولة الحكومة في أقرب وقت ممكن لوضع الحلول المناسبة.

كما شدد على اكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدعم وتأييد أهالي العاصمة.

وكان اللقاء قد استهل بكلمة للامين العام المساعد لتيار المستقبل العميد محمود الجمل أكد فيها ان ابناء بيروت سيبرهنون في الانتخابات المقبلة انهم يدعمون سياسة الرئيس سعد الحريري.