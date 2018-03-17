الحريري: ادعو الجميع للتصويت بكثافة لقطع الطريق على المزايدين

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إنه “لطالما كانت بيروت عزيزة على قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولديها موقع خاص في نفوسنا”.

واعتبر، أمام وفد شعبي من مناطق بيروتية زاره اليوم في بيت الوسط، أنه “هناك من يحاول استغلال اوضاع العاصمة ويزايد علينا للوصول الى مجلس النواب، ولذلك ادعو الجميع للتصويت بكثافة لقطع الطريق على هؤلاء وكل من يمتنع عن التصويت يعمل على تسهيل وصول جهات معروفة الارتباطات، ولا يعنيها من بيروت سوى الاستيلاء على قرارها السياسي لخدمة اجندات خارجية”.

وقال: “سنسعى لرفع الاجحاف عن بيروت، ان كان فيما يتعلق بالوظائف او المشاريع الملحة والضرورية التي تحتاجها وهناك عدة مشاريع ستبدأ البلدية المباشرة بتنفيذها قريبا بعد ما أنجزت الإجراءات الإدارية المتعلقة بها لاسيما الكهرباء والنفايات ومواقف السيارات وتنظيم الكورنيش البحري وازمة السير وغيرها”.

وعن مؤتمر روما، أكد الحريري أن هدفه دعم وتقوية الجيش اللبناني والقوى الامنية كافة، وهذا من شأنه تعزيز سلطة الدولة كلها وتأمين الاستقرار في كل لبنان، لان الدولة تبقى هي المظلة والضامنة لأمن جميع اللبنانيين من دون استثناء.

وقال الحريري إن “المشاكل التي نواجهها عديدة ونعمل على حلها بالحوار مع سائر الاطراف السياسيين. وكما تعلمون عندما تسلمت مهمات رئاسة الحكومة، كانت معظم المؤسسات معطلة او لا تعمل جراء الفراغ الرئاسي الذي عاشه لبنان، والان كما تلاحظون عادت هذه المؤسسات للعمل بوتيرة أفضل من السابق”.

اضاف: “لقد استطعنا بالتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية وسائر الاطراف المحافظة على البلد ومنع انزلاقه الى حرائق وحروب المنطقة ونحن مستمرون في هذا النهج للمحافظة على الاستقرار والنهوض بالبلد نحو الافضل”.