الحريري يدعو أبناء بيروت للتصويت بكثافة في 6 أيار لـ “المستقبل لبيروت”

دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أبناء بيروت للتوجه إلى صناديق الاقتراع في السادس من أيار والتصويت بكثافة للائحة “المستقبل لبيروت” لمنع اختراق قرار بيروت ومصادرته والمحافظة على هوية العاصمة.

كلام الحريري جاء خلال مأدبة عشاء أقامها، مساء الجمعة، النائب السابق بهاء الدين عيتاني على شرفه في منزله، بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وأفراد العائلة وشخصيات بيروتية.

وتحدث عيتاني فأكد وقوفه إلى جانب الرئيس الحريري في مسيرته، مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في لم الشمل ووحدة الصف في بيروت ولبنان بأسره، وقال: “وحدتنا هي ضمان استمرارنا، خاصة أننا أمام استحقاق كبير هو الانتخابات النيابية التي تعنينا جميعا، فهي إثبات الوجود وتقرير المصير، لذلك أدعو أهلنا إلى الوحدة والتماسك، منعا للتفتيت والشرذمة، والتصويت بكثافة للوائح الرئيس الحريري في بيروت والمحافظات اللبنانية كافة”.

ثم زار الحريري منزل الوزير السابق سامي الخطيب واطمأن إلى صحته، في حضور صهره المحامي صائب مطرجي وأفراد من العائلة.