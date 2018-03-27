الحريري يدعو للاقتراع بكثافة: لعدم إفساح المجال لكسر إرادة بيروت

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على “أهمية الحوار في التوصل إلى الحلول ومواجهة التحديات لأننا في بلد لا يمكن لأي فريق أن ينتصر على الآخر”، مؤكدا أننا “مستمرون في نهج التفاهم والحوار للنهوض بلبنان نحو الأفضل”.

كلام الرئيس الحريري جاء في لقاء حواري أجراه مساء أمس في مركز توفيق طبارة بالصنائع مع وجهاء عائلة طبارة، في حضور رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والمرشح للانتخابات النيابية عن دائرة بيروت الثانية نزيه نجم.

وقال: “لقد أثبتت التجربة صوابية خيار التسوية التي قمنا بها من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية. واستطعنا تثبيت الاستقرار السياسي والأمني وإيجاد حلول للعديد من المشاكل المطروحة”.

وأشاد الرئيس الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون، وقال: “لقد وجدت منه كل تعاون طوال فترة السنة ونصف السنة الماضية. صحيح أن هناك خلافات سياسية، بين أطراف الحكومة، ونحن متمسكون بثوابتنا الوطنية المعروفة، لكننا نعتمد الحوار وسيلة لحل الخلافات، واستطعنا تجنيب البلد تداعيات الأزمة السورية. وبعد أن أرسينا الاستقرار السياسي والأمني نركز الآن على النهوض الاقتصادي، من خلال مؤتمر “سيدر” وإيجاد تمويل لعدد كبير من المشاريع الضرورية والحيوية والاستثمارية لتوفير فرص عمل للشباب في كل لبنان”.

وأكد الرئيس الحريري على أهمية الانتخابات النيابية، وقال: “أمامنا استحقاق انتخابي مهم، وعلى الجميع أن يمارسوا حقهم الانتخابي ويختاروا ممثليهم في المجلس النيابي المقبل. إنني أدعو أبناء بيروت للاقتراع بكثافة وعدم الإفساح في المجال أمام أي جهة لكسر إرادة بيروت وأهلها”.

وأكد الرئيس الحريري اهتمامه بمتابعة قضايا العاصمة، خصوصا ما يتعلق بالحلول الجذرية لأزمتي الكهرباء والنفايات وتحسين أوضاع البنى التحتية في المناطق الشعبية.

كان السيد منير طبارة ألقى كلمة في بداية اللقاء رحب فيها بالرئيس الحريري وقال: “نحن نعّول عليك لإكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونهجه، للنهوض بالبلد والاهتمام بالعاصمة، والعمل على حل مشاكلها وتلبية حاجاتها”.