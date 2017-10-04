الحريري يدعم مبادرة “طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية”

استقبل الرئيس سعد الحريري رئيس غرفة التجارة والصناعة والتجارة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، في حضور رئيسة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ريا الحسن ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز.

بعد اللقاء، أوضح دبوسي أن “اللقاء مع الرئيس الحريري تمحور حول مبادرة “طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية”، والتي تبناها دولته منذ فترة ووضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد في مدينة طرابلس. وقد قدمت له كتيبا حول المبادرة يتضمن خطة استراتيجية وتنفيذية تتناسب مع تسمية المدينة بعاصمة لبنان الاقتصادية. وتتمحور هذه الخطة حول تفعيل المرافئ والاستثمار فيها لدعم الاقتصاد الوطني”.

وقال: “شدد الرئيس الحريري خلال اللقاء على أهمية أن تكون هناك دراسات علمية وافية، مجددا دعمه لهذه المبادرة على أنها رافعة للاقتصاد الوطني ومبادرة إنقاذية تصب في مصلحة لبنان ككل”.