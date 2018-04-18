الحريري يجدد تمسكه باقرار العفو العام قبل الانتخابات

التقى وفد من هيئة العلماء المسلمين ومحاميين وأهالي الموقوفين الإسلاميين، يوم الاربعاء في بيت الوسط، مع النائب عقاب صقر ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد للوفد حرص الحريري على إقرار قانون العفو العام على أساس المسودة الأخيرة وذلك قبل الانتخابات النيابية، وفي حال تعثر إقرارها قبلها، تقر في أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة.

وقد أبدى وفد هيئة علماء المسلمين ولجنة أهالي السجناء ارتياحهم للمسودة وللتنسيق مع اللجنة المكلفة من قبل الرئيس الحريري، وقرروا إعطاء فرصة للمفاوضات السياسية والقانونية للوصول للحل المنشود لقانون العفو، على أن يتم التصعيد من قبل لجنة الأهالي في كافة المجالات في حال تم تجاهل موضوع العفو بعد هذا التاريخ