الحريري يتلقى رسالة دعم مصرية ويبحث ملفات سياسية وإنمائية مع زواره

في بيت الوسط، استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشير وعرض معه اخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

واستقبل الرئيس الحريري السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، وتناول اللقاء الاوضاع والعلاقات بين لبنان ومصر وسبل تطويرها في كافة المجالات.

بعد اللقاء قال النجاري: “تطرقنا الى عدد من الملفات الإقليمية والثنائية والتي كانت موضع بحث خلال زيارة الرئيس الحريري الى الأخيرة مصر في شهر تشرين الثاني الماضي، ونسعى لكي تكون العلاقات بين البلدين متينة وان يتم تعزيزها اقتصاديا، وما يهمنا دائما في مصر هو دعم لبنان ومقام رئاسة الحكومة والرئيس الحريري شخصيا”.

وكان الرئيس الحريري استقبل النائب السابق منصور غانم البون وعرض معه الاوضاع العامة.