الحريري يترأس سلسلة اجتماعات واللجنة المكلفة دراسة الموازنة تتابع عملها غدا

باشرت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة 2018 عملها في السراي الحكومي، على ان تتابعه غدا. هذا وترأس الرئيس الحريري ايضا سلسلة اجتماعات انمائية

لم تدخل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة 2018 في الأرقام بعد، بل ناقشت بعض بنود الموازنة واجلت البحث في بنود أخرى الى يوم غد الخميس بانتظار الحصول على بعض التوضيحات.

وقبل ترؤسه اجتماع هذه اللجنة، كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد ترأس اجتماعاً لمتابعة موضوع حماية نهر الليطاني من التلوث في حضور عدد من الوزراء ونواب المنطقة والمسؤولين المعنيين، وقد اكد ان مشكلة تلوث نهر الليطاني يجب أن تحل في أسرع وقت ممكن حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وعرضت خلال الاجتماع خارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون ونهر الليطاني، ونوقشت التوصيات التي تمّ رفعها الى رئاسة مجلس الوزراء بهدف حماية النهر من التلوث. وقد تضمّنت التوصيات إقرار مشروع قانون المياه وإقرار مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

الى ذلك و بناءً على توجيهات الرئيس الحريري، عقد إجتماع في السراي الحكومي خصص لمدينة طرابلس بحضور مستشاري الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز ولشؤون الشمال عبد الغني كبارة، وعدد من المعنيين.

وبحث المجتمعون في المشاريع الإنمائية التي يقوم بتنفيذها مجلس الإنماء والإعمار ومن ضمنها مشروع سوق الخضار والفاكهة الجديد والمشاكل المتعلقة به، ومشروع الأوتوستراد الدائري الغربي والمشاكل التي تعيقه، ومشروع البنى التحتية في المدينة، بالإضافة إلى مشروع الجامعة اللبنانية، ومشروع مسلخ طرابلس الجديد، إلى البنية التحتية للمنطقة الإقتصادية، ومشاكل الصرف الصحي في منطقة الميناء والحلول المقترحة، والقرض المقدم من الصندوق الإسلامي للتنمية لتمويل المعدات الضرورية لتشغيل مرفأ طرابلس.

وقد اتفق المجتمعون على متابعة المشاكل العالقة والسعي لإيجاد الحلول المناسبة وتقديم الإقتراحات بشأنها.