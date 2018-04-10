الحريري يتحدث غداً عن نتائج “سيدر”.. و بري مرتاح للاحتضان الدولي

في الشكل والمضمون، نجح مؤتمر”سيدر” نجاحاً باهراً في تأمين حشد دولي عارم داعم للبنان وتحقيق نتائج مالية سخيّة فاقت التوقعات وتعدّت الـ11 مليار دولار، لتُظهر فرنسا ومعها الأسرتان العربية والدولية تمسكاً صلباً باستقرار لبنان وبحمايته ومساعدته على تحمل عبء النزوح وتداعياته المُثقلة على كاهل الاقتصاد الوطني، وهو ما سيكون محور أعمال مؤتمر بروكسل في 25 الجاري. وإذا كانت أعمال «سيدر» قد انتهت مساء الجمعة، غير أنّ ترجماته العملية قد بدأت للتوّ كما عبّر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري انطلاقاً من تأكيده العزم على مواكبة نتائج المؤتمر بإجراءات وتدابير متواصلة على الطريق نحو تحديث الاقتصاد ومكافحة الفساد، علماً أنّ الحريري سيعقد عند الثانية عشرة من ظهر الغد الأربعاء مؤتمراً صحافياً في السراي الحكومي يتحدث فيه عن نتائج المؤتمر.

وعبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الجمهورية” عن ارتياحه لِما وصَفه هذا الاحتضان الدولي للبنان، وهو أمر يبيّن الأهمّية التي يمثلها للبنان بالنسبة إلى العالم.

وأمّا في ما خصّ القروض، فليس المهم أن نقول إنّ لبنان حصل على كذا وكذا من المبالغ والأرقام على مشاريع البنى التحتية، وهذا أمر جيّد، لكن في خلاصة الأمر تبقى العبرة في التنفيذ وفي حسن التنفيذ. مع الإشارة إلى جهوزية مجلس النواب للقيام بما يتوجّب عليه في هذا المجال.

وعندما قيل للرئيس بري: ألا يتطلّب ذلك حسنَ التطبيق، وإطلاقَ حالة طوارئ ضد الفساد المعشّش في إدارات الدولة، وبالتالي الأمر يتطلب إدارة نظيفة؟، قال: بالتأكيد.

اجتماع ثلاثي في الإليزيه اليوم

إلى ذلك، علمت صحيفة “الحياة” من مصدر فرنسي مطلع أن الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ سيعقد اجتماعاً ثلاثياً في ​الإليزيه​ مع ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ والرئيس ​سعد الحريري​، بعد ظهر اليوم.

وقالت مصادر فرنسية مطلعة إلى “الحياة” إن علاقة ماكرون بالأمير محمد بن سلمان ودية وتربطهما علاقة ثقة.

وأشارت إلى مأدبة الغداء التي أقامها رئيس ​الحكومة الفرنسية​ ادوار فيليب لولي العهد، موضحة أن فيليب تحدث عن الإصلاحات التي يقوم بها ماكرون، وقال ولي العهد إنه يقوم بإصلاحات أيضاً لأن جيل الشباب يريد المزيد وتغييرات.