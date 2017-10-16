الحريري يتابع التحضيرات لمؤتمر روما2: على ايران لعب دور إيجابي

فيما يجول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري العالم جامعاً الدعم السياسي والمعنوي والأمني والاقتصادي، لتجنيب لبنان حرائق المنطقة وتأمين المساعدات لمواجهة أعباء النازحين والنهوض بالاقتصاد، اجرى محادثات مع نظيره الايطالي باولو جنتليوني، تناولت التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر روما 2 المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ومؤتمر باريس لدعم الاقتصاد.

واجرى الحريري محادثات مع جنتليوني تناولت آخر مستجدات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تقويتها في مختلف المجالات.

وكان الرئيس الحريري وصل الى مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما حيث كان في استقباله نظيره الايطالي، وبعد عزف النشيدين الوطنيين اللبناني والإيطالي استعرضا ثلة من حرس الشرف ثم عقدا خلوة انضم اليها لاحقا سفير لبنان في إيطاليا كريم الخليل والسيد نادر الحريري والسفير الايطالي في لبنان ماسيمو ماروتي ومستشارو رئيس الحكومة الايطالية للشؤون الدبلوماسية والسياسية والعسكرية، وتركز البحث خلال الاجتماع على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر روما-2 المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ومؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني إضافة الى تفعيل العلاقات الثنائية لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري وطلب لبنان رفع القيود الايطالية المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية .

وفي مقابلة مع صحيفة la republica الايطالية اعتبر الرئيس الحريري ان التدخلات في الشؤون الداخلية العربية غير مقبولة، وعلى ايران لعب دور إيجابي وان لا تساهم في الاخلال بالاستقرار.

وأكد انه يضع ثقته في المحكمة الدولية التي ستدين المجرمين، مؤكدا تركيزه على مصلحة لبنان وحمايته.

وأكد ان “رئيس مجلس الوزراء يفكر بمصلحة لبنان وفي إيجاد الصيغة المناسبة للتوافق التي تسمح بإدارة مشاكل البلاد. وان سعد الحريري ابن رفيق الحريري يضع ثقته في القضاء ولديه الثقة بالمحكمة التي عليها إدانة المجرمين”.

وأشار الى أنه قرر مع “حزب الله” أن “نضع خلافاتنا جانبا، ونعمل سويا على الامور الكبيرة او الصغيرة التي يمكنها خدمة لبنان”.

وعن الحرب في سوريا، أجاب: “في سوريا كل شيء بدأ بمطالبة الشعب بإصلاحات ديموقراطية. رد النظام بقتل الشعب مما أدى الى حرب أهلية ثم ظهر تنظيم داعش الذي يحاربه الكثيرون بما فيهم لبنان، في نهاية الازمة السورية ستبقى مشكلة الأسد، الذي لن يتمكن من البقاء في قيادة شعب امر هو بقتله”.

ولفت الى ان “روسيا تسعى الان الى حل سياسي وكما يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فان ما يهمه وما تقوم به روسيا في سوريا يصب في مصلحة كل سوريا وليس مصلحة شخص واحد”.

وأكد ان “مصالح روسيا في سوريا ستكون روسية وليس تلك العائدة لإيران”.