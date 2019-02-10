الحريري يؤكد من دبي اصراره على انجاز إصلاحات “سيدر”

أهم ما سنقوم به في الحكومة الجديدة، هو العمل على كل ما يشجع المستثمر للمجيء الى لبنان والاستثمار فيه، ضمن شروط الشفافية وقوانين محاربة الفساد.

هذا ما أكده رئيس الحكومة سعد الحريري خلال حوار اجراه مع الإعلامي عماد الدين اديب ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي.

الرئيس الحريري وأمام المئات استطاع أن يقنع المحاور الذي لعب دور المستثمر، أن يستثمر أمواله في لبنان.

وعن قضية النازحين في لبنان، رأى الرئيس الحريري أنهم ثروة يجب استغلالها في المشاريع الإنمائية.

وقد تحدث الرئيس الحريري عن إيمانه بدور المرأة لاسيما بعدما تسلمت الوزيرة ريا الحسن وزارة الداخلية، وهي أول امرأة تنال هذا المنصب في العالم العربي.

الرئيس الرئيس الحريري أكد أنه ورغم كل ما تمر به المنطقة إلا أن خدمات السياحة في لبنان لاتزال ممتازة.

ولمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دعا الرئيس سعد الحريري الشباب اللبناني الى استكمال مسيرته في بناء لبنان.