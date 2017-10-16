الحريري يبحث مع نظيره الايطالي مستجدات الاوضاع في لبنان والمنطقة

اجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري محادثات مع رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتليوني تناولت آخر مستجدات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تقويتها في مختلف المجالات.

وكان الرئيس الحريري وصل الى مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما حيث كان في استقباله نظيره الايطالي، وبعد عزف النشيدين الوطنيين اللبناني والإيطالي استعرضا ثلة من حرس الشرف ثم عقدا خلوة انضم اليها لاحقا سفير لبنان في إيطاليا كريم الخليل والسيد نادر الحريري والسفير الايطالي في لبنان ماسيمو ماروتي ومستشارو رئيس الحكومة الايطالية للشؤون الدبلوماسية والسياسية والعسكرية، وتركز البحث خلال الاجتماع على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر روما-٢ المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ومؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني إضافة الى تفعيل العلاقات الثنائية لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري وطلب لبنان رفع القيود الايطالية المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية .