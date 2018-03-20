الحريري واصلت لقاءاتها مع العائلات الصيداوية واكدت على اهمية المشاركة بكثافة في عملية الإقتراع

في إطار جولاتها اليومية ولقاءاتها مع العائلات في مدينة صيدا للتداول معها في موضوع الاستحقاق البلدي وشؤون وشجون المدينة ، لبت النائب بهية الحريري دعوة المختار مصطفى حبلي الى لقاء في منزله في عبرا حضره جمع من ابناء العائلة.

كما زارت الحريري حي البراد في صيدا حيث شاركت في لقاء دعا اليه السيد وليد الترياقي وعقيلته السيدة نجلاء مع افراد العائلة وجمع من ابناء المنطقة شارك فيه ايضا الرئيس الفخري لرابطة ال الكلش المهندس احمد كلش ورئيس الرابطة المهندس محمد الكلش وعضو المجلس البلدي لمدينة صيدا عرب كلش .

كما لبت الحريري دعوة السيد احمد عادل السن الى لقاء في منزله في منطقة حي المغارة في عين الدلب شرق صيدا .

وتناولت الحريري خلال هذه اللقاءات موضوع الاستحقاق الانتخابي من مختلف جوانب وما يتعلق بالتواصل بين تيار المستقبل وبين بعض القوى السياسية والمرشحين في دائرة الجنوب الأولى ( صيدا – جزين) من اجل التوصل الى افضل صيغة للتحالف .

واكدت الحريري على اهمية المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع خلال انتخابات السادس من أيار.

كما تطرقت الحريري في معرض اجابتها على الأسئلة والمداخلات خلال هذه اللقاءات الى اوضاع مدينة صيدا على شتى الصعد الحياتية والانمائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية .