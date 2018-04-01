الحريري: هناك ثمن يجب أن يدفع لمن يقترب على بيروت

لفت رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في تصريح بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ السابق ​تمام سلام​ في ​المصيطبة​، الى أن “مواصفات هذا المنزل هي الصدق والوفاء والاخلاص”، مشيرا الى أن “الرئيس ​رفيق الحريري​، علمنا الصدق والوفاء في وقت كان هناك الكثير من الكذب وقلة الوفاء”.

ورأى الحريري “أن هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها، ففي الانتخابات السابقة، اللائحة كانت تفوز بسبب الصوت الاكثري، لكن الان لا يمكن أن نبقى في البيوت، كلما ارتفع الحاصل الانتخابي لما فاز أحد منهم، نريد أن تصل نسبة التصويت الى 75 في المئة، على البيارتة أن يفهموا الناس أن هناك ثمن يجب أن يدفع لمن يريد أن يقترب على بيروت”، متوجها الى الناس قائلا: “انتم الماكينة الانتخايبة وانتم الوفاء”.

واعتبر أن “هناك استهداف للبنان وللطائفة السنية، ولكن نحن بطريقة تصرفنا نحافظ على الطائفة او نفرط فيها، الحفاظ على الطائفة هي بطريقة صائب ورفيق. كانا يضحيان بأنفسهما من اجل مصلحة البلد والطائفة وهذا ما ميز الحريري”.

وشدد في كلامه على أن “الحكمة والحوار من اجل الوصول الى ما نريده، ما يحصل في البلد غير طبيعي، من الطبيعي أن يكون هناك دولة قوية ومؤسسات ونحن حصلنا على الاستقرار والامن خلال سنة ونصف والان نريد أن ندعم ​الاقتصاد​”.

وتساءل الحريري: “اذا لم نفتح حوا مع “​حزب الله​” مع من نتحاور؟ مع جعجع الذي نتفق معه؟ الحوار يكون مع من نختلف معهم”.