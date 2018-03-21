الحريري: هناك إجماع داخل الحكومة للتركيز على الوضع الاقتصادي

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن أولوية الحكومة للمرحلة المقبلة هي التركيز على القطاعات الإنتاجية، وسبل النهوض بهذه القطاعات، مشيرا إلى أن جميع المشاريع التي سيتضمنها برنامج الإنفاق الاستثماري الذي تحمله الحكومة إلى مؤتمر “سيدر” في باريس، ستعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها من قبل كافة الأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة لاقرارها.

وأوضح الرئيس الحريري أن الحكومة تتعامل بواقعية مع هذا البرنامج والذي يمتد على مدى عشر سنوات، ويشمل مشاريع بقيمة 16 مليار دولار.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال لقاء حواري أجراه مساء أمس في السراي الحكومي مع المشاركين في “منتدى المال والأعمال”، الذي نظمته شركة “كونفكس” بالتعاون مع مصرف لبنان، وقال: “إن الحكومة قد شرعت، وبالتزامن مع إعداد هذا البرنامج، القيام بسلسلة من الإصلاحات المالية الضرورية والأساسية، وقد أدرج بعضها في مشروع موازنة العام 2018”.

وأضاف: “في المرحلة السابقة، كان هدفنا تثبيت الاستقرار السياسي والأمني في البلد، واليوم هناك إجماع داخل الحكومة للتركيز على الوضع الاقتصادي لا سيما اننا مقبلون على استحقاقات سياسية واقتصادية مهمة جدا للبلد، وأبرزها مؤتمر “سيدر” الذي يدعم الاقتصاد اللبناني”.

وتابع: “مشكلتنا اليوم أن النمو في البلد وصل إلى 1.5%، وهذه نسبة غير كافية بالمقارنة مع التحديات التي يمر بها لبنان، سواء على الصعيد الاقتصادي أو في موضوع اللاجئين السوريين الذي يؤثر على فرص العمل في البلد. ومؤتمر “سيدر” يتوقع أن يساهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب اللبناني، استنادا الى المشاريع التي يتضمنها برنامج الإنفاق الاستثماري”.

وقال: “التحديات التي لدينا معروفة، وهي تتمحور حول الكهرباء والمياه والاتصالات والمطارات والمرافئ والصرف الصحي والبنى التحتية، وقد حققنا حتى الآن إنجازات كبيرة في مجال الاتصالات، لكننا سنعمل أكثر فأكثر لنحقق المزيد من هذه الإنجازات، لأن هذا القطاع هو الأساس في اقتصاد المعرفة”.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء الى مهمة فريق ماكنزي الاستشاري فقال: “في السياق نفسه، يندرج أيضا العمل الذي يقوم به فريق “ماكنزي” اليوم، لنتوصل بالنهاية إلى وضع استراتيجية شاملة للقطاعات الإنتاجية يكون الجميع مشاركا فيها”.

أما بالنسبة لمشروع تأمين الكهرباء، فلفت الرئيس الحريري إلى أن فكرة استئجار البواخر لتوفير الطاقة ليست هي الهدف بحد ذاته، وقال: “واجبنا كدولة لبنانية أن نؤمن التغذية 24 على 24 ساعة، فيما قدرة الدولة من إنتاج الكهرباء لا تتجاوز كمعدل وسطي في المناطق الـ16 ساعة، وبالتالي لا بد من تأمين الثماني ساعات المتبقية”.

وفي ختام اللقاء الحواري، أقام الرئيس الحريري مأدبة عشاء على شرف الحضور، شارك فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين والمصرفيين والفعاليات الاقتصادية وشخصيات.