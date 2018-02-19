الحريري: المشاركة الكثيفة في الانتخابات مسؤولية وطنية

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أن همّه الوحيد مواصلة سياسة حماية لبنان واللبنانيين من تداعيات المنطقة وحرائقها وحروبها، والقيام بكل ما يمكن لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب والعمل على حل مشكلات الكهرباء والمياه والنفايات.

وقال خلال استقباله مساء أول من أمس في “بيت الوسط” شخصيات وعائلات بيروتية: “نحن مستمرون بدعمكم وتأييدكم لاكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه المسيرة التي تستهدف النهوض بالوطن وتحسين مستوى عيش اللبنانيين”.

أضاف: “لقد كان الرئيس الحريري يسلك دائماً طريق الحوار لحل المشكلات، واستطاع منذ توليه المسؤولية تحقيق إنجازات بارزة في عملية إعادة الإعمار وتخطي ذيول الحرب الأهلية وتحريك الدورة الاقتصادية. ونحن مستمرون في هذه السياسة التي تصب في النهاية لحل المشكلات ومواجهة التحديات العديدة التي تصادفنا”.

ولفت الى أن “التطورات والوقائع التي نعيشها أثبتت صوابية خياراتنا بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الدورة الطبيعية للمؤسسات الدستورية والإدارية، ونحن نعمل ما في وسعنا لحل المشكلات وتجاوز تداعيات مخلفات مرحلة الفراغ الرئاسي وسلبياتها على كل المستويات”.

وأشار إلى المشكلات والصعوبات والتحديات التي تواجهنا من الداخل والخارج، مشدداً على أن “همنا الوحيد مواصلة سياسة حماية لبنان واللبنانيين من تداعيات المنطقة وحروبها وحرائقها، وفي الوقت نفسه القيام بكل ما يلزم لتحريك الدورة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب والشابات وحل مشكلات الكهرباء والنفايات والنقص في المياه وغيرها”. وأمل من خلال انعقاد مؤتمر سيدر في باريس “تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ رزمة من المشاريع الحيوية والضرورية لكل لبنان والتي تصب في هذا الهدف، وقسم منها مخصص لما تحتاجه العاصمة بيروت وجبل لبنان، لأنه لا يجوز أن تستمر مشكلة الكهرباء على حالها، وهي تستنزف المواطن وخزينة الدولة على حد سواء لمصلحة قلة من المنتفعين”، مؤكداً أنها “ستكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن لوضع الحلول المناسبة”.

وأعلن “أننا مقبلون على إجراء الانتخابات النيابية مطلع شهر أيار المقبل، وهي انتخابات مهمة لأنها ستحدد شكل المجلس النيابي الجديد والمسار السياسي المستقبلي للبنان. ومشاركتكم الكثيفة مسؤولية وطنية في هذه المرحلة وواجب على كل بيروتي يتطلع الى حماية قرار العاصمة ويرفض تسليم هذا القرار لأي خيارات أخرى، لا هدف لها سوى إضعاف بيروت وشطب دورها عن الخريطة السياسية اللبنانية”.

وكان الأمين العام المساعد لتيار المستقبل العميد محمود الجمل استهل اللقاء بكلمة قال فيها: “إن مجيء هذه الشخصيات إلى بيت الوسط، بيت كل اللبنانيين، أقوى دليل على الآمال المعلقة عليكم لمواصلة جهودكم للنهوض بالوطن نحو الأفضل”. ونوه بمواقف الرئيس الحريري وسياساته، مؤكداً أن “أبناء بيروت سيلبون النداء في الانتخابات المقبلة وهم على العهد باقون وسيبرهنون أنهم يدعمون سياساتكم وتوجهاتكم الحكيمة للسير بسفينة الوطن نحو شاطئ الأمان”.