الحريري يتسلم شعلة الوفاء للرئيس الشهيد من عدائي إقليم الخروب

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “تيار “المستقبل” سيكمل المشوار مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لأن العلاقة السياسية والأهم العائلية بيننا وبينه هي علاقة تاريخية، بدأها رفيق الحريري وسيكملها سعد الحريري إن شاء الله مع وليد بك ومع أخي تيمور”.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال تسلمه عصر اليوم في “بيت الوسط” شعلة الوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري قدمها له عداؤون من تيار المستقبل من منطقة إقليم الخروب، في حضور النائب محمد الحجار وعدد من رؤساء بلديات المنطقة والمخاتير والفعاليات وحشد من العدائين، وخاطب الحاضرين بالقول: “أود أن أشكر حاملي الشعلة الذين ركضوا حتى وصلوا إلى هنا، وهذه أمانة حملتموني إياها، كما حملنا إياها الرئيس الشهيد رحمه الله الأمانة لنا جميعا. جميعكم بالنسبة إلي رفيق الحريري، هو استشهد ولكنه يعيش داخل كل واحد وواحدة فينا. هذه المسيرة مستمرة إن شاء الله بكم ومعكم، وغدا بإذن الله نحيي ذكرى الرئيس الشهيد في هذا اليوم الذي دفعنا فيه جميعا الثمن الغالي، لأن رفيق الحريري كان يعمل لكل لبنان، ولبنان يستحق أن نعمل من أجله. صحيح أن هذا البلد مليء بالتناقضات ولكنه أيضا مليء بالتنوع والحياة. وهذا ما كان يراه رفيق الحريري. الذي كان يتجاوز التناقضات ويركز على ما يجمع اللبنانيين، ونحن مستمرون بهذا المشوار”.

وأضاف: “الرئيس الشهيد رفيق الحريري واليوم سعد الحريري ننظر إلى إقليم الخروب نظرة خاصة، من وفاء وولاء، سواء منا تجاهه أو من الإقليم تجاه الشهيد رفيق الحريري ولسعد إن شاء الله. وفي هذه الانتخابات سنعمل جميعا. ربما في السابق كانت لدينا بعض الحرية ويعرف الناس مسبقا أن هذه اللائحة ستفوز، ولكن في هذه الانتخابات الأمور مختلفة، فكل من يستطيع أن يصوت عليه أن يفعل، ومن لا يصوت يكون فعليا قد صوت للفريق الآخر. لذلك، علينا جميعا ان نعمل سويا، ونحن ووليد بك سنكمل المشوار مع بعضنا البعض. صحيح أننا نختلف في بعض المواقف، ولكن هذا هو وليد بك، أليس كذلك. ورفيق الحريري أحب وليد بك منذ أن كان يتفق أو يختلف معه. ونحن سنستمر بهذه العلاقة”.

وختم قائلا: “أود أن أشكركم جميعا، وإن شاء الله نلتقي غدا أمام ضريح الرئيس الشهيد وفي البيال لكي نتذكر رفيق الحريري الذي ضحى بنفسه من أجل حماية البلد”.

وكان اللقاء استهل بكلمة لمنسق عام جبل لبنان الجنوبي في “تيار المستقبل” وليد سرحال أكد فيها أن إقليم الخروب بغالبيته الساحقة، بكل بلداته وقراه، سيثبت في الانتخابات النيابية القادمة الالتزام بالتصويت بالصوت التفضيلي لمن يختاره الرئيس الحريري من المرشحين، ليبقى المستقبل عنوان حماية لبنان.

فنيانوس

من ناحية ثانية، استقبل الرئيس الحريري مساء اليوم وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وعرض معه التطورات العامة وشؤون وزارته.

ثم استقبل الرئيس الحريري ناشر مجلة “الأديب” الدكتور مصطفى جنيد وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا طرابلسية.