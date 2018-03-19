الحريري: نحمل الى “سيدر” رؤية شاملة للاستقرار

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان الحكومة اللبنانية “تقدم لمؤتمر سيدر رؤية شاملة للاستقرار ولخلق فرص العمل”، مشددا على ان لبنان “ملتزم بسياسة النأي بالنفس التي تتم مراقبتها عن كثب من قبل كل مؤسسات الدولة”.

وكان عقد الحريري، في السراي الحكومي، اجتماع الهيئة التوجيهية العليا بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن 45 دولة ومؤسسة دولية، وذلك تحضيرا لمؤتمري “سيدر” في باريس و”بروكسيل-2″.

وأكد الحريري أنّ هدف الحكومة في مؤتمر “بروكسل -2” هو “ضمان تمويل برنامج لبنان لمواجهة الازمات بشكل مناسب”.

وحذر الحريري من أنّ عدم مساعدة لبنان للتخفيف من عبء النزوح السوري، “ينعكس سلبا ليس على لبنان فحسب بل على العالم بأسره”.