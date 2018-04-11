الحريري يجول في عرمون: بيروت جوهرة والجميع يطمع بها

قام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم بجولة انتخابية في منطقة عرمون، بدأها بمقر تيار “المستقبل” في المنطقة، حيث جرى له استقبال شعبي حاشد تقدمه عدد من وجهاء المنطقة والعشائر، وأُطلقت المفرقعات والأسهم النارية.

وتحدث بالمناسبة منسق التيار في المنطقة رامي عيتاني، فرحب بالرئيس الحريري وأكد على تأييد الأهالي لتوجهاته السياسية ومواقفه، ودعمهم لمرشحي لائحة تيار “المستقبل” في بيروت.

ثم ألقى الرئيس الحريري كلمة خاطب فيها الحضور بالقول: “أنتم أهلنا الطيبون الصادقون، بمشاعركم ووفائكم ومحبتكم. وهذه المنطقة هي جزء من بيروت، كانت عزيزة على قلب رفيق الحريري وهي عزيزة على قلبي أنا أيضا”.

وأضاف: “نخوض الانتخابات على أساس مشروع دولة، يقوم على الإنماء وترسيخ الأمن والاستقرار. وقد قدمنا تضحيات من أجل هذا المشروع، ونتطلع دائما إلى مصلحة البلد، فيما يقدّم غيرنا الشعارات والوعود الكاذبة”.

وختم قائلا: “هذه الانتخابات، كما قلت أكثر من مرة، مصيرية، وعلى كل واحد منكم مسؤولية المشاركة فيها لقطع الطريق على من يحاول مصادرة قرار العاصمة”.

منزل المختار بربور

وفي محطته الثانية، زار الرئيس الحريري منزل المختار أحمد بربور، في حضور أفراد العائلة وحشد من الشخصيات.

ساحة عرمون

ثم توجه الرئيس الحريري إلى ساحة عرمون، حيث كان في استقباله حشد من المواطنين الذين اصطفوا على جانبي الطريق، مرددين شعارات التأييد لمواقفه، ونحروا له الخراف وألقوا عليه التحية والتقطوا معه الصور التذكارية.

افتتاح مستوصف الحريري

بعد ذلك، افتتح الرئيس الحريري مستوصف “رفيق الحريري الصحي” في عرمون، بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث المعدات المتطورة، في حضور ممثلة رئيسة مؤسسة رفيق الحريري السيدة نازك الحريري السيدة هدى طبارة ومدير عام مؤسسة الحريري السيدة سلوى السنيورة بعاصيري وشخصيات.

بداية، تحدث المرشح عن دائرة بيروت الثانية زاهر عيدو، فلفت إلى أن الرئيس الحريري يعيد اليوم افتتاح المستوصف الذي كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد افتتحه في يوم من الأيام، وقال: “نشكر الرئيس الحريري على الضمانة التي أعطانا إياها لإعادة اسم رفيق الحريري إلى هذه المنطقة”.

ثم تحدث الرئيس الحريري إلى الحضور فقال: “إن شاء الله نلتقي دائما بمثل هذه المشاريع الخيّرة في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا والغالية على قلب الرئيس الشهيد. إن شاء الله تكون هذه الخطوة مباركة للجميع، ونأمل أن يعمل هذا المستوصف تحت إدارة جيدة وكفؤة”.

وأضاف: “وجودي هنا اليوم وبين أهلي أبناء بيروت يكبّر القلب. وهذه المعركة الانتخابية التي نخوضها في كل لبنان، وخاصة في بيروت، هي معركة سياسية. وعليه، فإن ما أطلبه منكم جميعا هو أن نحب بعضنا البعض أكثر، وأن نساعد بعضنا البعض أكثر، وأن نضع خلافاتنا جانبا ونعمل لمصلحة بيروت ولبنان أكثر وأكثر، ونتذكر كيف كان الرئيس الشهيد يعمل من أجل كل لبنان، وخاصة بيروت والبيارتة القاطنين في عرمون، هذه المنطقة الجميلة جدا، وما يجعلها أجمل هو وجود أهالي بيروت فيها”.

ثم جال الرئيس الحريري في أرجاء المستوصف وتفقد أقسامه.

مقهى الرفاعي

وفي ختام جولته، أقيم للرئيس الحريري احتفال شعبي في مقهى الرفاعي حضره حشد كبير من الأهالي.

وتحدث الرئيس الحريري إلى الحضور فشكر المشاركين في هذا اللقاء لأنه يجمع المحبين من أهل بيروت المقيمين في عرمون، وقال: “إن شاء الله، مسيرتنا وإياكم طويلة، وكما كانت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وربما في مرحلة من المراحل، بعد استشهاد الرئيس الشهيد، غبنا كتيار المستقبل عن هذه المنطقة، ولكن الأمور ستتحسن إن شاء الله ونحن نعمل على استمرار التواصل فيما بيننا”.

وأضاف: “نحن نخوض اليوم معركة سياسية على هوية بيروت، وواجبكم الاقتراع بكثافة في الانتخابات لكي تحافظوا على هذه الهوية. وبيروت هي العروبة وهي العاصمة وهو الجوهرة، والجميع يطمع بهذه الجوهرة. لذلك، عليكم أنتم، أهل بيروت حيثما كنتم، أن تأخذوا القرار وتحددوا ما ستكون عليه هوية عاصمتكم”.