الحريري من طرابلس: مسارنا قائم على الاستقلال والسيادة.. ومسارهم قائم بوضع يدهم على البلد

أقام عميد آل المرعبي الحاج غسان المرعبي بعد ظهر اليوم مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مقر الجامعة المرعبية بطرابلس، حضرها الوزير السابق طلال المرعبي ومرشح “تيار المستقبل” في عكار طارق المرعبي.

وفي مستهل الحفل، تحدث الرئيس الحريري فقال: “أود أن أشكر السيد غسان المرعبي على هذه الجمعة الجميلة في الجامعة المرعبية، والتي أعتبر نفسي واحدا منها. هذه العلاقة مع السيد غسان تعود بالتاريخ إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فقد كان وفيا جدا للوالد رحمه الله، وبعد استشهاده، كان يقف دائما إلى جانبي، وأنا أشكره من كل قلبي لأنني كنت بحاجة لأشخاص مثل غسان أن يكونوا إلى جانبي وينصحونني بالكلمة الطيبة”.

وأضاف: “تاريخ “تيار المستقبل” والمدرسة الحريرية معروف، فنحن نريد أن نبني ونعلم وأن يكون هناك إنماء في كل مناطق لبنان. نحن مدرسة تؤمن بالحوار وبأن هناك رأي آخر في البلد، وترفض السلاح أيا كان. نحن مدرسة تريد الدولة والمؤسسات، وترفض أخذ لبنان إلى أي مكان آخر غير العروبة. رأينا ما يحصل في المنطقة، ولولا أن مدرسة رفيق الحريري كانت دائما المبادِرة لما كنت أنا بادرت. ما يجهله الآخرون أنه من اغتال رفيق الحريري، وضع رفيق الحريري في قلوب كل الناس”.

وتابع: “نحن ذاهبون إلى انتخابات في كل لبنان. واليوم، هناك مساران في البلد ككل: المسار الذي نتبعه نحن، والقائم على الحرية والسيادة والاستقلال وحرية الرأي والتعبير، ومسار آخر يتبعه الفريق الآخر الذي يريد وضع يده على لبنان. هذا الفريق يريد الدخول من جديد في مجال تسمية اللوائح، وهو ما نراه اليوم في عكار وكل لبنان. صحيح أننا نقيم حوارا مع “حزب الله”، وهناك ربط نزاع معه، ولكن هناك مشكل في البلد، وهذا المشكل يجب ألا يتطور بما يعطل حياة المواطن اللبناني. من هنا اتفقنا في مكان ما في مجلس الوزراء أن ندير الأمور نحو الأفضل من أجل مصلحة البلد، لكننا لم نتفق على الأمور الاستراتيجية. واليوم، هذه الأمور الاستراتيجية هي التي تغير منحى هذا البلد في الانتخابات النيابية. فإذا وضع الحزب يده على البلد في الانتخابات، فإنه لن يكون بإمكاننا إلا أن نخضع للدستور والقانون. لذلك، سيشارك “تيار المستقبل” في هذه الانتخابات بكل لبنان، وأنتم ترون من يترشح ضده”.

وختم قائلا: “نحن سنكمل هذا المشوار معكم لأننا نؤمن بهذا المسار. وسيبقى مشروعنا هو الإنماء وتوفير فرص العمل للشباب والشابات والحوار، مشروعنا هو أن نرى لبنان كما يريد كل شاب وشابة أن يروا بلدهم، مستقلا وسيدا وحرا”.

وكان وصل رئيس مجلس الوزراء الى مدينة طرابلس، حيث استهل زيارته بلقاء يعقده مع اعضاء الهيئة الادارية للجامعة المرعبية في مقر الجامعة في طرابلس بحضور المرشح عن دائرة عكار طارق المرعبي. وجرى التأكيد على دعم الجامعة للرئيس الحريري والتزامهم الكامل وبمرشحه المرعبي في عكار. هذا وتشهد منطقة الجومة – حلبا ازدحاما كثيفا للمواكب السيارة، للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري في بلدة خريبة الجندي.

هذا واستكملت الاستعدادات كافة في محافظة عكار لاستقبال الرئيس الحريري، الذي يزور المنطقة ويرعى مهرجان اعلان لائحة “المستقبل” في دائرة الشمال الاولى الذي سيقام عند الرابعة من عصر هذا اليوم في الباحة الخارجية للمركز الرئيسي لمنسقية التيار في بلدة خريبة الجندي، والذي جرى الاعداد له على نطاق واسع بمشاركة جميع مرشحي اللائحة، الذين كانوا زاروا موقع المهرجان وتابعوا تفاصيل هذه الاستعدادات.

اشارة الى ان تدابير امنية مشددة تتخذها كل القوى الامنية مواكبة لهذه الزيارة حيث سيرت دوريات لقوى الامن الداخلي على مختلف الطرقات العامة الموصلة الى مكان الاحتفال، كما تم منع كل السيارات من التوقف الى جانبي الطرقات.

ورفعت عند مدخل مركز تيار المستقبل صور عملاقة للرئيس الحريري، كما تم تركيب شاشات كبيرة في انحاء الباحة لتمكين المشاركين من متابعة وقائع المهرجان حيث سيلقي الرئيس الحريري كلمة ستبث مباشرة عبر العديد من محطات التلفزة.

في السياق، أكد منسق عام “تيار المستقبل” في عكار خالد طه أن “عكار تنتظر اليوم إعلان لائحتها بشغف وحب وتتحضر للعرس الوطني الكبير الذي سيحصل فيها عبر بحضور دولة الرئيس سعد الحريري”، مشددا على ان “العكاريين ينتظرون هذا اليوم ليقولوا للرئيس سعد الحريري نحن معك.. مستمرون معك.. نحن معك على الحلوة والمرة”.

ووجه طه الدعوة، في حديث الى تلفزيون “المستقبل”، لأهل وجمهور تيار المستقبل وجمهور الرئيس سعد الحريري في عكار الى “النزول سويا اليوم لاسنقبال دولة الرئيس سعد الحريري”.

وقال: “لاحظنا في الفترة الماضية ان كثير من المرشحين نزلوا لزيارة الرئيس سعد الحريري ووضعوا ترشيحاتهم بتصرفه واعلنوا انسحابهم من بيت الوسط، وانا تواصلت مع كل الاشخاص والمرشحين الذين زاروا الرئيس الحريري ودعوتهم للمشاركة اليوم وجميعهم سيلبون هذه الدعوة وكما وانهم يشاركون معنا بدعوة انصارهم للمشاركة باعلان اللائحة”.

واوضح طه أن “إبن عكار يريد الانصاف ويريد لعكار ان تكون جزءا لا يتجزأ من لبنان ، فعكار بحاجة الى الكثير من الانماء، وبوجود الرئيس سعد الحريري حصلت على الكثير من حقوقها”.

أضاف: “ابن عكار لا ينسى مرسوم الجامعة اللبنانية والاتوستراد العربي واعادة فتح مطار القليعات والمدارس التي فتحت والمهنيات التي تعمر بالاضافة الى كثير من المشاريع الانمائية الاخرى التي وعد بها الرئيس الحريري الذي يفي بوعوده”.

وختم بالقول: “عكار لديها ملئ الثقة بوعود الرئيس سعد الحريري الذي ينفذ دوما ما يعد به”.