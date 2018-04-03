الحريري من بكركي: يجب أن ننظر لكل القوانين القديمة والقيام بإصلاحات

أكد رئيس ​ مجلس الوزراء ​​سعد الحريري ​في تصريح له من ​بكركي ​أن “الحوار كان ايجابياً جداً وتكلمنا عن استعداداتنا في ​الحكومة ​ للانتخابات النيابية”، مشددا على “أننا نريد ايجاد حلول للملف التربوي و​ الطلاب ​ لن يتحولوا الى رهائن. وهناك مشكلة حقيقية لدى ​ المدارس ​ التي لا تستطيع أن تتحمل هذا النوع من التكاليف على ​ الاساتذة ​ والمدارس أن يحصل حوار للوصل الى حل”.

ولفت الحريري الى “أننا نعاني من اوضاع مالية، وعملنا لتخفيف مصاريف الدولة وأن نكون ضمن موازنة”، مشيرا الى أن “هناك حلولا طرحها وزير التربية هي ايجابية، ويجب تفهم الوضع المادي للمدارس والاهالي، هناك قانونا يعطي الاساتذة حقوقهم ولكن يمكن أن يأخذوها حقهم بالتقسيط”.

وعن علاقته برئيس “​ اللقاء الديمقراطي ​” النائب ​ وليد جنبلاط ​ قال الحريري: ” علاقتي مع جنبلاط “بتطلع وبتنزل” ولكن ليس بسببي، لذلك أنظر الى العلاقة الاستراتيجية ويوميات العلاقة هي جزء من السياسة ​ ونحن لا نختلف معه وهو يعرف من هو بالنسبة لي ولا مشكلة من حصول لقاء بيننا”.

وعن تحول ​ المجلس النيابي ​ للون واحد قال: “مع الخرزة الزرقاء صعبة”، مؤكدا “لم أترك حلفائي بـ14 آذار وان شاء الله سيحصل لقاء مع رئيس حزب “​ القوات ​” ​ سمير جعجع ​ والعلاقة ممتازة وأمس اتصلت به وعايدته”.

من جهة أخرى، اعتبر الحريري أن “الاصلاحات الحقيقية ليست بتعيين مجلس ادارة، بل هي بنيوية ويجب التعمق بالإصلاحات ليس فقط من أجل مؤتمر سيدر أو باريس، نحن يجب أن نعمل من أجل أنفسنا، يجب أن ننظر لكل القوانين القديمة والقيام باصلاحات تجارية والتطور التكنولوجي والقضائي والبيئي، كل هذه الامور يجب تطويرها وذلك من اجل مصلحتنا كلبنانيين”.