الحريري من بعبدا: اتفقت مع الرئيس عون على الاسراع في تشكيل الحكومة

بعد شهر على تقديم صيغته الحكومية الى رئيس الجمهورية ميشال عون ، عاد الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا فاتحا الباب امام اجواء ايجابية حول عملية تشكيل الحكومة.

وعلى مدى ساعة عرض الحريري مع عون الإتصالات والمشاورات التي اجراها وكان اتفاق بحسب بيان بعبدا على ضرورة الإسراع في عملية التأليف كي تتمكن الحكومة العتيدة من مواجهة مختلف التحديات لا سيما الاقتصادية منها اضافة الى التهديدات الإسرائيلية .

الرئيس الحريري وفي تصريح مقتضب عقب اللقاء اعرب عن تفاؤله ودعا الصحافيين الى متابعة ما سيقوله في المقابلة التلفزيونية التي سيجريها ليل الخميس.

مصادر متابعة اكدت لتلفزيون المستقبل انه جرى خلال اجتماع الرئيسين طرح صيغ بديلة و معدلة بين الطرفين من دون التطرق الى الأسماء كما نوقشت ردود الفعل التي حصلت منذ اللقاء الأخير بينهما لا سيما ما يتعلق بالملاحظات التي وضعها الرئيس عون على الصيغة السابقة وجرى تقييمها واشارت المصادر الى ان هناك تصوراً يتم العمل عليه وفي حال تم التوافق بشأنه فمن الممكن ان تتشكل الحكومة , واكدت المصادر ان الأولوية عند رئيس الجمهورية هي تشكيل حكومة جديدة وليس تفعيل حكومة تصريف الأعمال.

وفي المعلومات ان الرئيس المكلف سيجري اتصالات خلال الأيام القليلة المقبلة من اجل بلورة الآراء قبل العودة مجددا الى بعبدا الأسبوع المقبل وقبل سفر الرئيس عون الى ارمينيا.

شهير إدريس تلفزيون المستقبل