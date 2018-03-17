الحريري من بربور: سنضع الخرزة الزرقاء في صندوق الانتخاب بعيون الحاقدين

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه رغم كل التحديات “سنستمر على خطى الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، قائلاً: “علينا أن نحمي هذا البلد بأعمالنا وأفعالنا، هذا ما علمنا إياه رفيق الحريري، وما سنترجمه بالسياسة والعمل”.

وأوضح الحريري، خلال افتتاحه غروب اليوم مهرجان “شمس الربيع” في شارع بربور، أنّ “الخرزة الزرقاء التي هي في عين كم واحد في هذا البلد أمر ضروري وقد أردناها خرزة زرقاء لأنه بالفعل هناك عين على بيروت وعين على لبنان”.

ودعا الرئيس الحريري الى “وضع الخرزة الزرقاء في الانتخابات في صندوق الانتخاب “بعيون الحاقدين”، وبإذن الله في السابع من أيار تصدر النتائج وتكون لمصلحة لبنان واللبنانيين وخاصة بيروت.

وأضاف الحريري أنّه “أجمل ما في هذا اليوم أن نرى الحياة والحيوية في هذا الشارع، الذي أراد الشهيد رفيق الحريري إعادة إحيائه”، مهنئا “تجار بربور” على هذا المهرجان.

وكان المهرجان قد استهل بلوحات موسيقية وراقصة قدمتها فرق من “دار الأيام الإسلامية”، ثم تحدث رئيس جمعية “تجار سوق بربور” رشيد كبي الذي رحب بالرئيس الحريري في شارع بربور، وقال: “إن موقف الحكومة اللبنانية والإدارة الناجحة لرئيسها اكتسب أهمية بالغة لجهة الإسراع بالأداء المميز ووضع حلول اقتصادية وتخفيض إنفاق الوزارات في الموازنة والسير بالتوافق السياسي وبخطوات إصلاحية أخرى وإقرارها. وكان ذلك موضع اهتمام دولي قبل عقد مؤتمر باريس. وفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لإقرار الموازنة، إنما يترجم الشعور الذي يجمع عليه المسؤولون لجهة مدى حراجة الوضع الاقتصادي”.

وأكد أنّ هذا الأداء المميز لهذه الحكومة ورئيسها ووضع استراتيجية على طاولة البحث قبل الانتخابات، يدعم الجهود لإنقاذ الوضع المالي في لبنان”.

وبعد رعايته افتتاح المهرجان، جال الرئيس الحريري في سوق بربور حيث تجمهر المواطنون حوله وألقوا عليه التحية والتقطوا معه الصور التذكارية، واستمع الرئيس الحريري إلى مطالب المواطنين ومشاكلهم.