الحريري من بربور: خرزة زرقاء في صندوق الانتخاب بعيون الحاقدين

الى مهرجان حب ووفاء للرئيس سعد الحريري تحول مهرجان “شمس الربيع” الذي اقامته جمعية “تجار بربور”.

على طول الشارع ومن شرفات الابنية المحيطة حيا اهالي بيروت الرئيس سعد الحريري، ومن كل الاعمار تهافتوا لالتقاط الصور التذكارية والقاء التحية كل على طريقته.

الرئيس الحريري اعرب عن سروره بعودة الحياة والحيوية الى شارع بربور الذي طالما احب الرئيس الشهيد رفيق الحريري احياءه وقال سنكمل المسيرة على خطاه على الرغم من كل التحديات.

وحضر المهرجان وزير الداخلية نهاد المشنوق وعدد من فاعليات العاصمة، تحدث خلاله رئيس جمعية تجار بربور ولفت الى ان المهرجان سيتخلله فاعليات عدة حتى مساء الاحد.

المهرجان الذي قدمته الزميلة رشا الخطيب تخلله محطات فنية قدمها اطفال دار الايتام ونادي الفلكلور واطفال دار الحضانة.

وفي ختام المهرجان كانت جولة مطولة للرئيس سعد الحريري على المحال التجارية في سوق بربور حيث استمع الى اصحابها اضافة الى حشود الحاضرين قبل ان يغادر.