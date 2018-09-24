الحريري ممثلاً بالقرعاوي: ندعو جميع القوى السياسية إلى التواضع وتقديم التنازلات من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة

برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلاً بعضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي، أقامت منسقية تيار المستقبل في البقاع الغربي إحتفالا تكريمياً لحجاج بيت الله الحرام في البقاع الغربي وراشيا بمناسبة عودتهم سالمين بعد تأديتهم فريضة مناسك الحج بخير وسلامة عودتهم.

حضر حفل التكريم مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ممثلاً بالشيخ عاصم جراح والنائب السابق الدكتور أمين وهبي ومستشاري رئيس الحكومة علي الحاج والشيخ علي الجناني وقائمقام راشيا نبيل المصري ومنسق عام تيار المستقبل في البقاع الغربي محمد حمود وحشد من الحجيج المكرمين وفعاليات المنطقة.

وأكد منسق التيار محمد حمود أن “أبواب المنسقية مفتوحة دائماً أمام أهالينا لتلقي طلباتهم بهدف إنماء المنطقة”.

وبدوره قال القرعاوي: “الحمدلله أولا وآخراً الذي أعاننا هذا العام، للوقوف بجانب أهلنا، خصوصاً في مسألة الحصول على تأشيرات الحج، وقد أسهمت جهود دولة الرئيس الحريري في هذا الأمر، من دون الحاجة إلى الوقوف على أبواب المسؤولين للحصول على التأشيرات، بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمتها سفارة المملكة العربية السعودية لهذه الغاية، لاسيما تلك التي بذلها سعادة السفير الدكتور وليد البخاري، والتعاون المثمر الذي أظهره في هذا الموضوع”.

واضاف: “بهذه المناسبة العظيمة بعودة الأخوة الحجاج من بيت الله الحرام، لا بدّ من التأكيد على الثوابت الأساسية التي حدّدها دولة الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة”.

وأكد أنّ الرئيس الحريري “متمسّك بكل الصلاحيات التي كفلها له الدستور خصوصاً ما يتعلّق بتشكيل الحكومة وهو لن يقبل بتكريس أعراف جديدة تتجاوز الدستور وإتفاق الطائف، ومتمسّكٌ بحكومة وفاق وطني ويسعى لتشكيل حكومة متوازنة ومتجانسة وقادرة على مواكبة التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية”.

وشدد على أنّ الحريري لن يسمح بحصول أي طرف على الثلث المعطّل في الحكومة، مشيرا الى ان لا إجتهاد في معرض النصوص الدستورية أو المسّ بصلاحيات الرئيس المكلف فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة بأنه لا مهلة محدّدة لتشكيل الحكومة وهذه قاعدة قانونية واضحة ولا مجال للإجتهاد أو التأويل أو الفتاوى التي لا مكان لها في الدستور أو في إتفاق الطائف.

وختم بالقول: “نُحمل القوى السياسية مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة خصوصاً بالنسبة للأحجام والسقوف العالية بالتمثيل، ولذلك دعا دولة الرئيس الحريري جميع القوى السياسية إلى التواضع وتقديم التنازلات المتبادلة وتحمّل المسؤولية الوطنية إلى جانبه من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، فنحن في البقاع، خيار الرئيس سعد الحريري خيارنا، موقفه موقفنا، مع وحدة البلد والدولة، وحكومة وفاق وطني، وعدم المسّ بصلاحيات الحكومة ورئيسها، وإذا كان هنالك من خيار آخر فنقول: أهل البقاع أهلك يا دولة الرئيس يا جبل ما يهزّك ريح”.