الحريري: مؤتمر “سيدر” يشكل فرصة حقيقية لانهاض لبنان اقتصاديا

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “لبنان يحتاج إلى تضافر جهود جميع أبنائه، من أجل المساهمة في عملية البناء والاعمار”، مشيرا الى “ان مؤتمر سيدر يشكل فرصة حقيقية لانهاض لبنان اقتصاديا”. وشدد الحريري “على ضرورة الاستمرار في تحقيق الاستقرار الامني والسياسي الذي ينعم به لبنان رغم الظروف المحيطة به”.

كلام الحريري جاء خلال رعايته لعشاء اختتام الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) أعمال منتدى بيفكس 2018 “بيع التجزئة في لبنان:الاستدامة والنمو”، والذي نظمته في البافيون رويال في البيال.

قصعة

وفي كلمة له، قال رئيس الجمعية يحيى قصعة:”يشرفنا رعاية الرئيس الحريري منتدى بيفكس الذي تعقده جمعيتنا منذ سبع سنوات على التوالي. كما يشرفنا حضوره معنا اليوم في الاحتفال الختامي. يعتبر منتدى بيفكس علامة فارقة بين المؤتمرات الاقتصادية التي تعقد في لبنان، وقدرنا أن نرى الامور بايجابية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. وكلنا اصرار مهما كانت التحديات، على أن نكون ونبقى العلامة المميزة والمنارة لقطاع الفرانشايز والبيع بالتجزئة ضمن محيط لبنان العربي والدولي”.

واعلن “ان مشاركة الرئيس الحريري معنا رغم انشغالاته الكثيرة، تزيدنا أملا واصرارا على مواكبة عمل الحكومة لتحويل نجاحات مؤتمر سيدر إلى الاقتصاد اللبناني. وأجدد القول إن النجاح المحقق هو عبارة عن فرصة ثانية لإعادة اعمار لبنان حجما، وسنضع جهودنا لمواكبتك بهذه المهمة، وكلنا مستعدون للعمل لنبني اقتصادا لبنانيا متطورا”.

ونوه قصعة”باندفاع أعضاء مجلس ادارة الجمعية والمنتسبين إليها والشركاء الاستراتيجيين، شاكرا داعمي المنتدى والخبراء الأجانب الذين أغنوا النقاشات بخبراتهم في مجال الفرانشايز”، كما أثنى على جهود الجهاز الاداري برئاسة المدير العام للجمعية رجا الهبر “الذي خطط لانجاح المنتدى بأفكار خلاقة ومبدعة، تجعل بيفكس سنويا من أكثر الاحتفاليات تميزا على صعيد مواضيع النقاشات ومستوى الحضور والتنظيم”.

الحريري

بدوره، رد الرئيس الحريري بكلمة هنأ فيها المشاركين في منتدى “بيفكس” الذي تنظمه الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، وهنأ رئيس الجمعية الجديد على تسلمه مهامه.

ثم فاجأ قصعة وأعضاء مجلس الادارة الرئيس الحريري باحياء ذكرى عيد ميلاده بقص قالب حلوى في المناسبة.

تجدر الاشارة الى ان الجمعية كرمت رئيسها السابق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد.