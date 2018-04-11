الحريري: لولا التوافق السياسي لما نجح مؤتمر “سيدر”

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري ان “مؤتمر سيدر جزء من مسار بدأ في روما سيستكمل في بروكسل، وهو شراكة ما بين لبنان والمجتمع الدولي وشراكة لاستقرار لبنان ولتحقيق نمو مستدام ولايجاد فرص عمل للشباب ولحماية نموذج العيش المشترك”.

وقال الرئيس الحريري، في مؤتمر صحافي، عقده في السراي الحكومي، إن “لبنان حقق إنجازا كبيرا في مؤتمر “سيدر”، والمجتمع الدولي تجاوب مع رؤيتنا”، مؤكدا “ان القروض الميسرة لن تستعمل إلا لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لبنان في أمس الحاجة لها”.

أضاف: “من سيدر الى بروكسيل العنوان واحد، وهو الحفاظ على استقرار لبنان. ولولا التوافق السياسي لما نجح مؤتمر سيدر”.

وتابع: “ما قمنا به في سيدر هو اننا طرحنا مشاريع وأخذنا قروضا من المساهمين بفائدة 1,5 % وبالتالي نحن نوفر الكثير على الدولة”.

كما أكد أن “الاصلاح واجب ليس فقط لاجل المجتمع الدولي بل هو واجب علينا كلبنانيين والجميع يطمح اليه”، مؤكدا “ان الحكم استمرارية، والاصلاحات يجب ان تطبق سواء ربحنا الانتخابات ام لا”. وقال: “سيكون هناك شفافية من قبل الحكومة في مسألة الاصلاح امام الشعب اللبناني”، مشيرا الى ان “لجنة المتابعة التي ستشكل من المنظمات والدول التي شاركت في “سيدر” هي التي ستتابع مسألة الشفافية”.

وأوضح أن “ثلث الدعم الذي حصلنا عليه من سيدر” هو من الدول العربية وهذا ما كنا نتوقعه”.

من جهة أخرى، قال الحريري: “هناك مشاكل في المنطقة، وما أقوم به مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري هو لتحييد لبنان عنها”، مؤكدا ان “لدي الثقة بأن لبنان لن تصيبه اي من هذه المشاكل”.