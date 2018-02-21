الحريري: لوائح “المستقبل” تشمل تمثيلا مميزا للشباب وللمرأة

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن لبنان اليوم بمنأى عن أي اهتزازات أمنية، وأن كافة القيادات السياسية تلتقي على منع زعزعة الاستقرار الداخلي.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله في “بيت الوسط” جمعية تجار وصناعيي شارع عفيف الطيبي برئاسة رئيس الجمعية مصطفى سنو.

وقال رئيس مجلس الوزراء: “الناس تتعطش للتغيير، ولذلك أقول لكم أن لوائح تيار “المستقبل” في الانتخابات المقبلة، ستشمل تمثيلا مميزا للشباب والمرأة. لكن تحالفاتنا الانتخابية ما زالت في طور النقاش، وسنقوم بكل ما يخدم مصلحة أهلنا وتيار المستقبل والمناطق التي نمثلها، بغض النظر عن تحالفاتنا السياسية، وكل الأفرقاء سيفعلون الأمر نفسه في هذه الانتخابات”.

وشدد الرئيس الحريري على أهمية الاستقرار السياسي والأمني في تحقيق الازدهار الاقتصادي مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم القيام بعدد من الخطوات في هذا الاطار، ومن ضمنها الانفتاح على العالم، من الدول العربية إلى أوروبا وأفريقيا وأميركا وحتى الصين، واعتماد سياسة الاجواء المفتوحة وإلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان لمواطني عدد من الدول وغيرها من الإجراءات التشجيعية.