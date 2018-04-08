الحريري: لممارسة حقكم في الانتخابات والحفاظ على قرار بيروت موحدا

زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم منطقة حارة الناعمة، حيث أقيم له استقبال حاشد من قبل أهالي المنطقة ووجهائها، الذين رحبوا بقدومه ونثروا الأرز والورود على موكبه ورددوا شعارات الدعم والتأييد لتوجهاته السياسية.

وبعد ذلك، لبى الحريري دعوة المهندس بشير عيتاني إلى لقاء في دارته بمنطقة المشرف، في حضور حشد من وجهاء عائلة عيتاني وعائلات بيروتية.

وشدد الرئيس الحريري أمام الحضور على أهمية الاقتراع بكثافة في الانتخابات النيابية، داعيا الجميع إلى ممارسة حقهم للحفاظ على قرار بيروت موحدا، وعدم إتاحة الفرصة للآخرين بمصادرة هذا القرار.

وفي حوار مع الحضور، تطرق الرئيس الحريري إلى الأوضاع في العاصمة وقال: “إننا نولي حاجات العاصمة ومشاكلها كل اهتمام، لا سيما حل أزمة السير الخانقة ومشكلتي النفايات والكهرباء”، لافتا إلى أن حصة بيروت ستكون كبيرة من المشاريع سيتم تمويلها من مؤتمر “سيدر”.

وكان الرئيس الحريري لبى ظهر اليوم دعوة السيد عبد الرحمن العلايلي إلى مائدة غداء أقامها في منزله على شرفه، حضرها وجهاء من العائلة وشخصيات بيروتية.