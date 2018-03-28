الحريري: للحفاظ على هوية بيروت.. والمشنوق يرد على نصرالله

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الانتخابات النيابية المقبلة مهمة، ومن خلالها يتحدد المسار السياسي للبلد.

ودعا الرئيس الحريري خلال لقاء حواري في منزل الكابتين الطيار عماد حاسبيني بمنطقة ساقية الجنزير، حضره حشد من ممثلي العائلات البيروتية والشخصيات، ابناء العاصمة الى التصويت بكثافة.

وأكد الحريري ان العمل جار على عدد من المشاريع الانمائية في العاصمة وعلى انعاش الوضع الاقتصادي في الوسط التجاري.

وكان حاسبيني ألقى كلمة في مستهل اللقاء أكد فيها وقوف البيارتة خلف الرئيس الحريري في كل قراراته وتأييدهم لنهجه السياسي.

وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان “بيروت في 6 أيار 2018 لن تنتخب لائحة 7 أيار 2008″، مضيفاً “لا يعتقدنّ أحد أنّ بإمكانه الإمساك بقرار بيروت اليوم بعدما اعتدى عليها منذ عشر سنوات بالسلاح”.

وخلال حفل عشاء تكريمي لموظفي الفئة الأولى من البيارتة، في فندق فور سيزنز، رد المشنوق على ما قيل أمام كوادر “حزب الله”، عن “خطر داخلي يفوق الخطر الإسرائيلي” وعن “أناس قاموا بأسوأ مما قامت به إسرائيل”.

وتحدث المشنوق عن بعض اللوائح المشكلة في بيروت، وأكد وطنية الموجودين فيها، إلا أنه لفت إلى الخطأ الكبير الذي ترتكبه هذه اللوائح بحق المدينة، لتأثيرها على الحاصل الإنتخابي.

وكانت كلمة للأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، أثنى فيها على المبادرة التكريمية، فيما أكد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق بيروت صائب مطرجي أن بيروت ليست مطيّة لأحد وليست للبيع أو المتاجرة والثقة كبيرة بالرئيس سعد الحريري والوزير المشنوق.

وفي الختام قدم المشنوق ومطرجي الدروع التكريمية للمديرين العامين.