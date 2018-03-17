الحريري: للتصويت بكثافة لقطع الطريق على المزايدين

اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان هدف مؤتمر روما، دعم وتقوية الجيش اللبناني والقوى الامنية كافة، وهذا من شأنه تعزيز سلطة الدولة كلها وتأمين الاستقرار في كل لبنان، لان الدولة تبقى هي المظلة والضامنة لأمن جميع اللبنانيين من دون استثناء.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله في “بيت الوسط” وفدا شعبيا من مناطق بيروتية.

وقال الحريري ان “المشاكل التي نواجهها عديدة ونعمل على حلها بالحوار مع سائر الاطراف السياسيين”، لافتا الى انه “عند تسلم مهمات رئاسة الحكومة، كانت معظم المؤسسات معطلة او لا تعمل جراء الفراغ الرئاسي الذي عاشه لبنان، والانعادت هذه المؤسسات للعمل بوتيرة أفضل من السابق”.

ورأى الحريري انه “بالتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية وسائر الاطراف قد تمت المحافظة على البلد ومنع انزلاقه الى حرائق وحروب المنطقة”، وقال: “اننا مستمرون في هذا النهج للمحافظة على الاستقرار والنهوض بالبلد نحو الافضل”.

وتطرق الرئيس الحريري الى اوضاع العاصمة مشيرا الى ان “لطالما كانت بيروت عزيزة على قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولديها موقع خاص في نفوسنا وسنسعى لرفع الاجحاف عنها، ان كان فيما يتعلق بالوظائف او المشاريع الملحة والضرورية التي تحتاجها وهناك عدة مشاريع ستبدأ البلدية المباشرة بتنفيذها قريبا بعد ما أنجزت الإجراءات الإدارية المتعلقة بها لاسيما الكهرباء والنفايات ومواقف السيارات وتنظيم الكورنيش البحري وازمة السير وغيرها”.

وشدد الحريري على انه هناك من يحاول “استغلال اوضاع العاصمة ويزايد علينا للوصول الى مجلس النواب، ولذلك ادعو الجميع للتصويت بكثافة لقطع الطريق على هؤلاء وكل من يمتنع عن التصويت يعمل على تسهيل وصول جهات معروفة الارتباطات، ولا يعنيها من بيروت سوى الاستيلاء على قرارها السياسي لخدمة اجندات خارجية”.