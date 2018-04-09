الحريري: للإقتراع بكثافة وعدم التهاون حفاظا على قرار العاصمة

دعا الرئيس سعد الحريري أهالي بيروت إلى الإقتراع بكثافة وعدم التهاون والتراخي، وذلك حفاظاً على قرار العاصمة وقطع الطريق على من يريد مصادرته.

وعلى وقع الزفة التي رافقتها الزغاريد وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى مقهى البالاس كافيه في بيروت، ملبيا دعوة جمعية صلاح الدين الكبرى إلى مأدبة فطور أقامتها على شرفه بحضور حشد من أبناء العائلات البيروتية.

الرئيس الحريري وفي كلمته توجه إلى الحضور بالقول: أنتم تمثلون الأوفياء الحقيقيين وليس المزيفين، الذين يدّعون الوفاء لرفيق الحريري وفي الوقت نفسه يشكلون لوائح ضد لوائح “تيار المستقبل” في بيروت وغيرها.

ودعا الرئيس الحريري الجميع إلى كثافة الاقتراع حفاظا على قرار بيروت كما تطرق الرئيس الحريري إلى ما تم تحقيقه في مؤتمر سيدر.

وكان اللقاء استهل بكلمة لرئيس جمعية صلاح الدين الكبرى الحاج فادي حميدي صقر أشاد خلالها بالجهود التي يبذلها الرئيس الحريري للنهوض بالوطن وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد من خلال ما يقوم به في الداخل والخارج.

وإلى تلة الخياط توجه بعدها الرئيس الحريري ملبيا دعوة السيد محمد شعر إلى مأدبة غداء أقامها على شرفه في منزله قبل أن ينتقل إلى منطقة النويري، حيث كان هناك استقبالا شعبيا حاشدا وزفة وزغاريد ومفرقعات النارية، ومواطنون احتشدوا لاستقباله على وقع هتافات التأييد وشعارات الدعم لمواقفه ولائحته .

الرئيس الحريري توجه الى الحشود قائلا: “هذه المنطقة عزيزة على قلبي، كما كانت عزيزة على قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسنوليها كل اهتمام ونحقق مطالب أبنائها في تنفيذ المشاريع والخدمات الضرورية”.

وكان الرئيس الحريري لبى مساء الأحد دعوة رجل الأعمال عمر الموصللي إلى مأدبة عشاء أقامها في دارته بالزيدانية في حضور شخصيات وفعاليات بيروتية.

وللمناسبة ألقى الرئيس الحريري كلمة شكر فيها صاحب الدعوة، مشددا على أهمية الاقتراع بكثافة في الانتخابات النيابية المقبلة للحفاظ على قرار بيروت موحدا.

كما كانت كلمة لموصللي، أشاد فيها بنهج الرئيس الحريري السياسي الذي حمى لبنان وجنّبه تداعيات الأزمات المجاورة، مؤكدا دعم وتأييد لائحة المستقبل لبيروت.