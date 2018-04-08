الحريري لقدامى “الانصار” و”النجمة”: الملعب البلدي باق ولن يمس

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنّ “الملعب البلدي في الطريق الجديدة باق ولن يمس”، مشيرا الى “وجود مغرضون كثر يحاولون بث الشائعات بأننا ننوي إزالة الملعب البلدي، الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو من أعاد بناء هذا الملعب، وأنا سأكمل في هذه المسيرة، وأي حديث في هذا الأمر غير وارد”.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله عصر اليوم في “بيت الوسط” وفدا كبيرا من قدامى ناديي “الأنصار” و”النجمة”، الذين توجه إليهم بالقول: “بيروت لكم وستبقى لكم، وأنتم ستبقون فيها، وأنا سأفعل كل ما بوسعي لكي تبقوا فيها. هذا وعد مني إليكم”.

وأضاف: “ربما هذه النوادي لم تحصل على حقها في السابق بسبب الانقسام الذي كان يعشه البلد، ولكن سترون في المستقبل أنّ الحكومة ستولي القطاع الرياضي كل اهتمام ممكن، وستقدم المساعدات اللازمة والرعاية المطلوبة، وتعمل على تأمين التمويل للنوادي الممتازة، لتطوير وتعزيز الرياضة وتمكين هذه الأندية الرياضية العريقة في بيروت وخصوصا ناديي النجمة والأنصار من البقاء متألقين وناجحين”.

وكان اللقاء استهل بكلمة لمدرب نادي “الأنصار” السابق عدنان الشرقي الذي توجه إلى الحريري قائلا: “أنا كابن الطريق الجديدة ونادي الأنصار، أعترف أن فضلكم على النادي كبير ولا ننساه. ولكي تكون بيروت التي عرفناها، يجب على كل أهالي بيروت أن يكونوا مع الرئيس الحريري”.

بدوره، قال رئيس رابطة جمهور “الأنصار” عصام عياد: “بصفتي قائدا لجمهور نادي الأنصار منذ 47 عاما، أهدي هذه الأعوام لقائدنا الرئيس سعد الحريري”.

وقدم قدامى لاعبي “الأنصار” درعا للرئيس الحريري وفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري لإعادته بناء الملعب البلدي، كما قدم له كل من قدامى لاعبي “الأنصار” و”النجمة” قميصي الناديين عربون تقدير.