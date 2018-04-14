الحريري: لبنان لا يريد ان تزيد الازمات في المنطقة

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ لبنان “لا يريد ان تزيد الازمات في المنطقة، فهناك نظام يعلم أن استخدام السلاح الكيماوي يجر الى ردود فعل دولية”.

وخلال دردشة مع الصحافيين على متن الطائرة التي اقلته ورئيس الجمهورية ميشال عون الى الظهران، في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اعمال القمة العربية، لفت الحريري الى أنّ الضربة كانت محدودة، ولولا سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة لكنت “اتخذت موقفا آخر أمام مشهدية قتل الاطفال”.

وعن الانتخابات النيابية قال الرئيس الحريري إنّ البعض “يتمنى أن تطير الانتخابات لكنها باقية وستحصل والاجواء في البلد جيدة والتنافس كبير وكل الاحزاب تفعل استعداداتها للانتخابات”.

أما عن التحالفات الانتخابية فقال الحريري إنّها تختلف عن التحالفات السياسية، وفي البرلمان المقبل ستكون احجام الكتل متقاربة ولن تختلف كثيرا عما هي عليه اليوم.

وبشأن موضوع العفو العام، قال: “أسهل ما يمكن أن افعله هو أن اطرح على مجلس الوزراء قانون العفو، وأنا مدرك انه لن يمر”، مشيرا الى انّ “سنطرح القانون عندما يكون الحل جاهزا من خلال التوافق السياسي ولمن يزايدون على قانون العفو يحلو عنو، ولن نعفي المرتكبين”.

ورجح الحريري رفع الحظر عن سفر الخليجيّين الى لبنان، بعد الانتخابات النيابية.