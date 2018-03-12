الحريري: كل صوت لمرشحي “تيار المستقبل” هو صوت لرفيق الحريري

“العدالة – السيادة – الاستقلال – الإنماء – الليرة – الأمان – المساواة” هي عناوين المشروع الإنتخابي لـ”تيار المستقبل” في كل لبنان، والشعارات التي استقبلت كل المشاركين على شاشة عملاقة ضخمة في الحفل في مجمع البيال.

استهل رئيس الوزراء سعد الحريري كلمته بتحية الحاضرين بجميع اللغات، وقال: “إننا نجتمع اليوم لنعلن أسماء المرشحين للانتخابات النيابية من تيار المستقبل في كل المناطق اللبنانية. وأود أن أشكر جميع النواب أعضاء كتلة المستقبل الذين لم يترشحوا هذه المرة، وذلك على عملهم ومسيرتهم المشرفة في البرلمان، وفي الكتلة النيابية وفي المجال السياسي معنا». وتوجه بشكر خاص، الى “رئيس الكتلة، دولة الرئيس فؤاد السنيورة، الذي اختار أن لا يتقدم بترشيحه، والذي أعطى لسنوات طويلة نموذجاً باهراً، عن المشترع، والوزير، ورئيس الحكومة، ورجل الدولة”، مؤكداً أن “دولة الرئيس السنيورة، وكل الزملاء النواب، سيبقون معنا، في صلب مسيرتنا السياسية، ونحن سنبقى معهم، في أي مناصب يختارونها، باقون معاً، بإذن الله، في هذه المدرسة الكبيرة، التي ساهمتم جميعاً في تأسيسها وبنائها، مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تيار رفيق الحريري، تيار المستقبل”.

وأوضح أن “المرشحين الذين نعلن عنهم اليوم، هم من كل الطوائف، من كل المناطق، من كل الجذور الاجتماعية والثقافية والعملية، بينهم الصبايا والشباب، صغار العمر والأكبر قليلاً، ووجوه جديدة، ونواب حاليون يجددون طلب ثقتكم، وجميعهم سيكونون يداً واحدة، في خدمة أهلنا في كل لبنان، في خدمة لبنان، وخدمة مشروع لبنان المستقبل، لبنان الذي نطمح اليه جميعاً والذي يليق بكم وبنا”.

أضاف: “طاقة الشباب، وخبرة المخضرمين، ستكون يداً واحدة، والمرشحون القادمون من النضال الحزبي، من تطلعات الناس، من قواعد التيار، والمرشحون المتمرسون في العمل السياسي، في التشريع، في الحكومة، في الادارة، سيكونون يداً واحدة، والمرشحون القادمون من النشاط المدني، والاجتماعي، والنقابي، ومن وجع الناس، والمرشحون القادمون من عالم الاعمال، من حقيقة المبادرة الخاصة، والمشاريع الانتاجية، سيكونون يداً واحدة. سوف يكونون يداً واحدة في الحملة الانتخابية، وسيكونون يداً واحدة بعد الحملة، عندما يدخلون الى البرلمان بأعداد مشرفة بإذن الله، ليمثلوا تيار المستقبل، وقواعد المستقبل، ومشروع المستقبل، للبنان أفضل، مشروع الشرعية والاعتدال والعيش المشترك، مشروع الدولة التي دستورها ومؤسساتها وجيشها، وقواها الأمنية، وحدها تحمي لبنان. وكل واحد وكل واحدة من المرشحين، ملتزم بإعلان انتخابي، مطبوع وموزع عليكم وعلى كل اللبنانيين، ومنذ قليل سمعتم أهم النقاط الواردة فيه، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية”.

وتابع: “هذا هو الاعلان الانتخابي الوطني، ولكن كل منطقة، وكل دائرة، سيكون لها فريقها من المرشحين، وبرنامجها الخاص، لخدمة المنطقة وخدمتكم، ولكن الأهم أن كل واحد وواحدة منا، نحن المرشحين، الذين نتقدم بطلب ثقتكم، أو بطلب تجديد ثقتكم، جميعنا ملتزمون، برؤية تيار المستقبل، وبرؤية الرئيس الشهيد رفيق الحريري للبنان، ولدورنا في لبنان”.

وتوجه إلى الحضور واللبنانيين بالقول: “لكي لا تضيع البوصلة، فان صوتكم في هذه الانتخابات، سيكون جواباً، على سؤال بسيط: هل تريدون لهذا المشروع أن يستمر؟، لأنه إذا أعطيتم أصواتكم لمرشحي المستقبل، الذين أتوا ليطلبوا ثقتكم اليوم، بكل فخر، وبكل تواضع، تكونون بذلك قد أعطيتم أصواتكم لي أنا، سعد رفيق الحريري، وأعطيتم بذلك تيار المستقبل أيضاً، تكليفاً بمواصلة المسيرة، والقدرة على مواصلة المشروع، وإذا بقيتم في بيوتكم، ولم تنتخبوا، أو انتخبتم لوائح أخرى، تكونون، بكل بساطة قد صوتم لايقاف هذا المشروع. القرار قراركم، والجواب جوابكم، والتيار تياركم، والمرشحون مرشحوكم، والصوت صوتكم، وهذا البلد، يحميه رب العالمين”.

وذكر بأن “رفيق الحريري حمى البلد بدمه، فليس كثيراً علينا أن نحميه نحن بأصواتنا، وكل صوت تعطونه في هذه الانتخابات، للمرشحين على لوائح المستقبل، هو صوت، لرفيق الحريري أولاً، ولاستمرار مشروع رفيق الحريري، وهو صوت لسعد الحريري، وصوت للبنان، لاستقرار لبنان، لاقتصاد لبنان، لسيادة لبنان، ولعروبة لبنان”.

وخاطب الحضور قائلاً: “أعرف أن كثيرين منكم، يقولون: أنا أحب سعد، ويا ليت سعد مرشح في دائرتي لكي أصوت له! وأعرف أيضاً، أن هذا الشعور، في السياسة، شعور طبيعي، وأن هذا الكلام، هو في الدرجة الأولى مسؤولية عليّ شخصياً، ووساماً أضعه على صدري، لأتذكر كل يوم، أنني هنا لخدمتكم، لخدمة أهلي في كل لبنان، ولكني جئت لأقول لكم: من يحب سعد، عليه أن ينتخب لوائح المستقبل أينما كانت، وفي كل الدوائر!. من يريد أن يصوت لسعد، عليه أن يصوت لمرشحي المستقبل، للوائح المستقبل، ويجعل من صوته، يوم الانتخاب، الخرزة الزرقاء التي تحمي لبنان”.

وختم: “قبل أن نعلن الأسماء، أود أن أوضح أن هذا الإعلان ليس إعلاناً للوائح، فاللوائح ستعلن لاحقاً في كل دائرة، وهذا إعلان لمرشحي المستقبل، وأود أن أحيي الأصدقاء الذين سيكونون معنا على اللوائح، والموجودين معنا اليوم”.