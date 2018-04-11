الحريري: قروض “سيدر” لن تُستعمل إلا لتنفيذ مشاريع البنى التحتية

في مؤتمر صحافي عقده في السراي الحكومي وإلى جانبه مستشاره لشؤون النازحين نديم المنلا، عرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لما حصل في مؤتمر “سيدر”. فأكد ان المؤتمر جزء من مسار بدأ بروما ويستكمل في بروكسل والعنوان واحد وهو استقرار لبنان على الصعد كافة ومواجهة تداعيات ازمة النازحين السوريين.

وتحدث الحريري عن أهمية التوافق السياسي والاستعدادات التي أدّت إلى نجاح المؤتمر وبالتالي إلى الاصلاحات المرتقبة، لافتا في هذا المجال الى ان المؤتمرات السابقة لم تكن سببا في تراكم الديون وإنما الفشل بتحقيق الاصلاحات.

وأكد الرئيس الحريري ان دوره هو حماية لبنان في ظل ما يعصف بالمنطقة، واضعا زيارته الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي في هذا الاطار، مؤكدا التمسك بسياسة النأي بالنفس.

من النازحين السوريين الى التوطين الى توقيت المؤتمر ليتناسب مع الاستحقاق الانتخابي، رد رئيس مجلس الوزراء على المغالطات.

وكرر الرئيس الحريري أكثر من مرة اهمية وجود لجنة متابعة منبثقة من الدول والمنظمات التي حضرت المؤتمر لضمان الشفافية في تنفيذ المشاريع.