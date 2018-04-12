الحريري: قرار صيدا هو لأهلها

“لسنا ضد احد ولا نصادر حق احد لكن من حق اهالي صيدا ان يكون لهم حرية القرار من خلال المشاركة الكثيفة في السادس من ايار”.. هذا ما اكدته رئيسة لائحة “التكامل والكرامة”، في دائرة صيدا – جزين، النائب بهية الحريري خلال لقاء مع القطاع التربوي في مجدليون بحضور المرشح عن المقعد السني الثاني في صيدا حسن شمس الدين وجمع من التربويين.

وقالت الحريري إنّه “من حق كل شخص او طرف ان يفكر بمصلحته الانتخابية، لكن ان يحاولوا منعي من تأليف لائحة والضغط على مرشحين لسحبهم او تعطيل ترشيحهم فهذه تطرح اكثر من علامة استفهام”، مشيرة الى أنّ البعض “أراد ازاحة بهية الحريري من السبق الانتخابي لأنّها وقفت بوجه مشروع كان يحاول السيطرة على المدينة”.

من جهته، اعتبر شمس الدين أنّ من يدير المعركة ضدنا هو واحد وان تعددت المنابر”، مشددا على أن 6 ايار “محطة لإستفتاء ديمقراطي وحضاري”.