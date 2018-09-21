الحريري مغردا: سلام المنطقة مسؤولية عربية وعالمية مشتركة

غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر “تويتر” قائلا إنه “في يوم السلام العالمي نتضامن مع ضحايا الحروب في منطقتنا وندعو لوقف العنف واعتماد الحوار لاحقاق الحقوق”.

واعتبر الحريري أن “سلام المنطقة مسؤولية عربية وعالمية مشتركة لغة السلام هي لغة العقل والحوار وليست لغة الحروب والتحدي”، مؤكدا أن “بناء السلام لا يتم بمزيد من اهدار الحقوق للشعب الفلسطيني إنما باحقاقها”.