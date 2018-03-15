الحريري في ختام مؤتمر “روما 2”: انطلقنا بمسيرة لاصلاح الاقتصاد

في ختام اجتماع مؤتمر روما-2 الذي تنظمه مجموعة الدعم الدولية للبنان، شكر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ “السلطات الايطالية و​الأمم المتحدة​ على استضافة ​مؤتمر روما​ 2″، مشددا على أن “هذا المؤتمر ليس لقطع الوعود والنتيجة هي الدعم بالاجماع لاستقرار وأمن المؤسسات و​الجيش​ وقوى الأمن والوكالات الامنية “.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي ​أنجيلينو ألفانو​، لفت الحريري الى أن “الدعم الاساسي تليه اعلانات من قبل الدول المشاركة”، مؤكدا أن “​لبنان​ يقوم بجهد لتعزيز مؤسسات الدولة والدفاع عن الاستقرار والامن ونحن انطلقنا في مسيرة لاصلاح اقتصادنا والجماعة الدولية ستشارك في مؤتمر الارز لدعم الجهود، ثم سنجتمع في مؤتمر ​بروكسل​، والجماعة الدولية ستقوم بواجبها لتحفيف من أعباء النازحين”.

وأوضح أن “البلدان الأربعون المشاركة، ستسدر الخطة الخمسية التي قدمها الجيش وقوى الامن ومختلف ​القوى الامنية​، وستبحث في كيفية تقديم الدعم تمايشا مع قدراتها المالية”، موجها الشكر الى “​فرنسا​ لتقديمها 400 مليون يورو مساعدات للجيش وقوى الامن، واشكر البلدان الحاضرة لأنها قررت أن أمن لبنان واستقراره مهمان”.

وكان الرئيس الحريري قد أكد خلال افتتاح المؤتمر، ان الامن والإستقرار شرطان أساسيان للنمو الإقتصادي، وان الإستقرار ليس من المسلمات وهو لا يمنح وعلينا ان نعمل من أجل تحقيقه، منبها الى اننا نواجه تهديدا عالميا يتطلب جهودا لمواجهته.

واشار الرئيس الحريري الى أن الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها التزمت سياسة الناي بالنفس وبقرار مجلس الامن الـ1701، وشكر الدول المختلفة التي تشارك في اليونيفل للمحافظة على حدود لبنان.

وافتتحت اعمال مؤتمر روما -2، الخميس، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حضور الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتريس ورئيس وزراء ايطاليا باولو جنتليوني ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوفد المرافق الذي يضم وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وممثلين عن 41 دولة مشاركة اضافة الى الناتو.

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