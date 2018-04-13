الحريري في جولة جنوبية: منطقة الجنوب عزيزة علينا.. ومشروعنا هو الدولة

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الثالثة والنصف عصرا الى منطقة جديدة مرجعيون، المحطة الاولى من جولته الجنوبية، حيث أقيم له احتفال شعبي حاشد رفعت خلاله الاعلام اللبنانية وتقدمه مفتي حاصبيا الشيخ حسن دلّة والأب يوحنا عازار ممثلا المتروبوليت الياس كفوري وعدد من رجال الدين وأعضاء المجلس البلدي والمرشح عن المقعد السني في المنطقة عماد الخطيب.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ثم القى نائب رئيس بلدية جديدة مرجعيون سري غلمية كلمة قال فيها: يسرنا ان نستقبلكم هنا، في بلدة العلم والثقافة والتراث العريق والتي تشكل نقطة تلاق معروفة الاهمية. هذه المنطقة الغنية بطاقاتها وبتنوع مذاهبها واطيافها والذاخرة بمحبتها وعيشها الواحد، والتي تعكس صورة لبنان الحقيقية. ان هذه المنطقة تستحق كل رعاية واهتمام من قبلكم ونحن متأكدون ان لها مكانة خاصة لديكم.

بعدها تحدث الرئيس الحريري امام الحشود وقال: لي الشرف ان أكون اليوم معكم هنا في هذه المنطقة الجميلة التي حافظت على طبيعتها وعلى العيش المشترك الذي لطالما كانت سياستنا المحافظة عليه في كل لبنان. ان مشروعنا هو الدولة والنهوض بها لخدمة كل اللبنانيين في كل لبنان وخاصة في مرجعيون وجديدة مرجعيون. ان منطقة الجنوب عزيزة علينا كما كانت على قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، و املنا فيكم جميعا وان نكون معا في هذه الانتخابات لان برنامجنا واحد وهو الوطن والدولة والعيش المشترك، والاعتدال، وانتم تعرفون كم عملت على موضوع الاعتدال في وقت لم تكن هناك الكثير من الاذان الصاغية له. ولكني تابعت ذلك لان ايماني هو ان هذا البلد لا ينهض الا بكل الشركاء فيه وبكل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، جميع المسلمين وجميع المسيحيين، وقد انعم الله علينا في هذا البلد بوجود كل هذه الطوائف على ارضه، علينا ان نحافظ عليها والسبيل الوحيد لذلك هو ان تكون هناك دولة قوية وجيش وقوى امنية كذلك، واعتدال ومحبة بين اللبنانيين.

ان برنامجنا كتيار المستقبل واضح من خلال الاعتدال و الانماء وفي مؤتمري “سيدر” وروما وفي كل المشاريع التي نقدمها لبناء الوطن وخاصة في هذه المنطقة الطيبة التي لطالما قاومت العدو الذي اجتاحها واجتاح لبنان. ولكن الجنوب وقف وتصدى ونحن سنكمل، ولكن اليوم الدولة هي المسؤولة عن مواطنيها، والجيش هو المسؤول عن حماية كل المواطنين. اشكركم جميعا وسنلتقي قريبا وفي السادس من أيار واريدكم ان تصوتوا” زي ما هي” والسيد عماد الخطيب هو حبيبنا ومرشحنا هنا.