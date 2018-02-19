الحريري بإطلاق وحدة مساندة الأعمال: سنستمر بتنفيذ المشاريع

يواصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعمه ورعايته لمشاريع اقتصاد المعرفة وريادة الأعمال والتكنولوجيا، وها هو اليوم يرعى وككل اسبوع حفل اطلاق صندوق استثمار للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات ووحدة مساندة الاعمال لدى المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال”.

وتابع: “اود ان اهنئكم جميعا لانكم توصلتم جميعا الى انشاء هذا الصندوق، كما اود ان اشكر المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمار في لبنان “ايدال”.

وأشار الحريري إلى أن “ولويتنا في الحكومة هي ان نعمل على بقاء الشباب اللبناني في بلده، وواجبنا ايجاد الوسائل والعمل لكي نرفع كل العقبات والمشاكل التي يواجهونها”.

الحريري ومن السراي، أكد ان الحكومة ستستمر في العمل وتنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية مهما علا الضجيج، فقال: “نريد ان نعمل وسنستمر في العمل. نسمع ضجيجا وهذا الضجيج سيستمر وسيزيد، ولكنني لن اتوقف، وساقوم بما كان يقوم به الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يعمد الى بناء مستشفيات وجامعات وانماء المناطق، فمهما علا صراخهم ستستمر هذه الحكومة في العمل لاخر دقيقة”.

من جهته، تطرق وزير الاتصالات جمال الجراح الى تحقيق رؤية الرئيس سعد الحريري للشباب. اما رئيس المؤسسة العام لتشجيع الاستثمارات ايدال نبيل عيتاني فشرح لدور ايدال في الاقتصاد اللبناني .

ومهمة وحدة مساندة الاعمال تقديم المشورة القانونية وخدمات التدقيق المالي المجانية للشركات الناشئة، مما يتيح لاصحابها البناء على اسس قانونية وعلمية فضلا عن المساهمة في تعزيز روح المبادرة.

تقرير: باسل الخطيب