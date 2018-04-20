الحريري: علينا جميعا أن نركز في هذه المعركة على استنهاض كل الناس

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الشراكة الوطنية لبناء البلد تحتاج رجالا، ولكنها أيضا تحتاج نساء. وهي تحتاج اقتحاما نسائيا لمواقع الرجال في السلطة والإدارة والقطاع الخاص، مؤكدا أن البلد يحتاج لثورة قانونية تعطي المرأة الحقوق الممنوعة عنها.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال كلمة ألقاها في المهرجان الحاشد الذي نظمه قطاع المرأة في “تيار المستقبل” عصر اليوم في مركز “سي سايد أرينا”، بمشاركة مرشحات تيار المستقبل في كل لبنان: رولا جارودي الطبش، ديما جمالي، ليلى شحود، ماري جان بيليزيكجيان ومرشحي لائحة “المستقبل لبيروت” وحشد كبير من سيدات وشابات تيار المستقبل وفعاليات نسائية من بيروت ومختلف المناطق اللبنانية.

استهل المهرجان بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى الرئيس الحريري الكلمة التالية:

“أخواتي، سيداتي، آنساتي، رفيقاتي.

هل لاحظتن أنه ليس هنا لا سادتي، ولا رفاقي. اجتماع نسائي بامتياز ليست فيه سطوة الذكور، ولا سلطة الرجال. ما شاء الله عليكن، شابات ونساء تيار المستقبل من كل لبنان… “عن جد بدكن خرزة زرقا”.

أنتن الوجه الجميل للمستقبل، لكن لنكن صريحين، ليس لدينا في التيار وجه بشع والحمد لله. نساء ورجال، شباب وشابات تيار المستقبل، هم الوجه الجميل للبنان، وهم العلامة الفارقة في مستقبل البلد.

هذا اللقاء رسالة لنا أولاً، بأن فعالية المرأة في تيار المستقبل لا تقلّ عن فعالية الرجل، ومشاركة المرأة في قيادة التنظيم مسألة لم تعد مطروحة للنقاش. في المؤتمر العام المقبل للتيار، أريد أن أرى مشاركة نسائية كبيرة، وأريد أن أرى في المكتب السياسي والمكتب التنفيذي وفي القطاعات والمنسقيات حضورا للمرأة، خصوصاً للشابات والخريجات وطلبة الجامعات، حضور لا يقل أبداً عن الشباب والرجال. هكذا نؤسس لعمل سياسي حضاري ولتغيير حقيقي في البنية السياسية للبلد. وهكذا نكون قد وضعنا التيار على السكة الصحيحة.

نتحدث دائما عن شراكة وطنية لبناء البلد والشراكة تحتاج رجالا، ولكنها أيضا تحتاج نساء. تحتاج اقتحاما نسائيا لمواقع الرجال في السلطة والإدارة والقطاع الخاص.

الحقيقة أنا أعتمد على الله ومن ثم عليكن. أنتن الدينامو والماكينة الحقيقية للانتخابات. أنتن مستقبل هذا البلد.

كل التركيز في هذه المعركة الانتخابية هو على تيار المستقبل وكيف سيكسرون تيار المستقبل، لكن ماذا سيكون جوابكم؟ نحن في هذه الانتخابات نعتمد على الله ثم عليكن، نساء وشابات تيار المستقبل. وأنا راغب في أن تربح كل النساء على لوائحنا بأصواتكن أنتن، لذلك عليكن أن تعملن ليل نهار لإنجاح كل النساء وكل لوائح المستقبل في كل لبنان.

هذه المعركة لم تبدأ الآن بل منذ العام 2000، وأنتن تعرفن الاستهداف الذي كان حاصلا لتيار المستقبل ورفيق الحريري. في العام 2000 أعدوا قانونا اعتقدوا أنهم سينالون فيه من رفيق الحريري، لكن رفيق الحريري أظهر لهم أنهم مهما أعدوا من قوانين فإنه سيربح الانتخابات، وربح في العام 2000. وفي الـ2005 اغتالوا رفيق الحريري، وماذا حصل؟ قام الشعب اللبناني كله وحصل 14 آذار وربحنا الانتخابات. في العام 2009 أقروا قانونا وافقنا عليه نحن، وهو قانون الـ60 الذي كان هدفه الوحيد جعل تيار المستقبل يخسر. وماذا حصل؟ الحمد لله ربحنا. والآن نحن في العام 2018، وقد شاركنا في إنجاز القانون الانتخابي الحالي، لكن هل هو القانون الذي كنا نريده؟ بالتأكيد كلا، لكنا توصلنا إلى تسوية. وعلى الرغم من ذلك، أنتن تعرفن أن كل اللوائح التي تشكل في كل لبنان، في بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع وعكار والمنية والضنية والجنوب، كل اللوائح تستهدف تيار المستقبل وسعد الحريري.

من هنا، علينا جميعا أن نركز في هذه المعركة على استنهاض كل الناس، فهذه الانتخابات ليست كسابقاتها، لأنها قائمة على النسبية. في الانتخابات الماضية، والتي كانت تقوم على الأكثرية، لم تكن هناك حماسة لدى المواطنين لينزلوا بكثافة إلى الانتخابات. فالبيت الذي فيه عشرة ناخبين كان يقترع منهم ثلاثة أو أربعة، وهذا الأمر كان يسري على كل المناطق. أما الآن البيت الذي فيه عشر ناخبين علينا أن نرى كيف يمكن أن نأتي بمثلهم لمضاعفة عدد المقترعين.

وأنتن ترين كيف أني أتنقل من مكان إلى آخر واضعا دمي على كفي، لأني مؤمن بكم جميعا، بجيل الشباب وسيدات وشابات تيار المستقبل، وبأن المستقبل لكم، وبأن هذا البلد يجب أن ينهض وأن نستكمل مسيرة رفيق الحريري.

هؤلاء هن مرشحات تيار المستقبل، وهؤلاء هم المرشحون. عليكن أنتن العمل لكي ينجح هؤلاء المرشحون. والرئيس الشهيد رحمه الله كان يقول: يوم الانتخاب، يجب أن نصحو باكرا عند السادسة صباحا، وننزل إلى صناديق الاقتراع، قبل فنجان القهوة أو بعده، لكن المهم أن نقترع باكرا جدا. حين تنزلن ستأخذن معكن رجالكن.