الحريري استقبل وفدا برلمانيا فلسطينيا وتابع مطالب بعلبك الهرم

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط” وفدا برلمانيا فلسطينيا برئاسة رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الزهار في حضور النائب السابق باسم السبع.

بعد اللقاء قال الزهار:تشرفنا بلقاء الرئيس الحريري ووضعناه في صورة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس من واقع معيشتنا، واكدنا على موقفنا الذي اعلناه في القاهرة مؤخرا في لقاء وفد فتح وهو مع المصالحة و تطبيق ما تم الاتفاق عليه. كما استعرضنا وضع غزة الانساني وعدم التوطين لاي فلسطيني كان.

اضاف: كان اللقاء طيبا وصريحا كما تعودنا من لبنان وقياداته، الرعاية الفلسطينية والتضحية من اجل القضية الوطنية والقومية العربية، وفي تصوري كان اللقاء مفيدا لنا، لسنا فقط كمجلس تشريعي ولكن ايضا كحكومة . و استعرضنا كحركة برنامج المقاومة وما حققه برنامجها والاسباب التي ادت الى هذه المقاومة والتقييم الايجابي الذي سمعناه عن النتائج التي تحققت والدعوة الى وحدة الصف الفلسطيني من جانب الرئيس الحريري. واعتقد ان الصورة عندنا تكتمل بان لبنان مع فلسطين قلبا وقالبا لرعاية اللاجئين وهناك وعود حقيقية بتحسين الاوضاع في بعض المناطق اللبنانية ومحاولة السعي لجمع اموال. والحكومة اللبنانية نجحت في جمع هذه الاموال لتحسين شروط عيش اللاجئين، خصوصا بعد قرارات الامم المتحدة والسياسة الاميركية الظالمة ضد الشعب الفلسطيني، شاكرين لهذه الدولة ونتمنى لها الاستقرار والنجاح والوحدة وان شاء الله نسعد واياكم بتحرير كل فلسطين.

مطالب بعلبك-الهرمل

واستقبل الرئيس الحريري النائبين بكر الحجيري وانطوان حبشي الذي قال بعد اللقاء: عرضنا شؤون وحاجات مطلبية تخص منطقتي بعلبك- الهرمل، لا سيما ما يتعلق بموضوع المياه الملوثة وإمكانية إيجاد الحلول ضمن مشروع “سيدر” للمياه، كذلك حل مشاكل الري للمزارعين، وتطرقنا الى امكانية دفع التعويضات للاهالي جراء السيول التي حصلت في المنطقة، والتعويضات لعرسال جراء الأحداث التي جرت هناك خصوصا أثناء معركة الجرود وغيرها. كذلك عرضنا موضوع مبنى المحافظة الموجود في الجرود والمطالبة بنقله الى بعلبك، ولمسنا تفاؤلا من الرئيس الحريري بالنسبة للمشاريع المطلبية وهو لديه تصور لكيفية إيجاد الحلول.

اضاف: تمنينا لدولته ان يتم تشكيل الحكومة في وقت سريع لان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع المواطنين أصبحت صعبة.