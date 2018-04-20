الحريري عرض مع لاسن ولازاريني التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في “بيت الوسط” قائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال جوزيف فوتيل على رأس وفد عسكري والسفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد في حضور مستشار الرئيس الحريري العميد مارون حتي وتناول البحث مجمل المستجدات وسبل التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية.

لاسن ولازاريني

وكان الرئيس الحريري استقبل سفيرة الاتحاد الاوروبي كرستينا لاسن ومنسق برنامج الامم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني في حضور مستشار الرئيس الحريري نديم المنلا وجرى عرض للاوضاع العامة والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر بروكسل2 في 25 الشهر الجاري.

معرض لوحات

وكان الرئيس الحريري زار مساء امس معرض لوحات جورج موراتون كلارك في منطقة “ستاركو” وجال في انحاء المعرض واطلع على اللوحات المعروضة.