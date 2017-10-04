الحريري عرض مع تويني مشاريع قوانين مكافحة الفساد

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط”، رئيس “مؤسسة فؤاد شهاب” الوزير السابق شارل رزق في حضور مستشار الرئيس الحريري الدكتور داوود الصايغ.

بعد اللقاء أوضح رزق أن “المؤسسة ستبدأ قريبا إقامة سلسلة ندوات، مرة كل ثلاثة أشهر، على أن تكون الندوة الأولى مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في حضور لفيف من المجتمع المدني اللبناني في قاعة المحاضرات ببيت المحامي. وقد أردنا في هذه المناسبة أن نضع الرئيس الحريري في أجواء عملنا ونطلب منه حضوره الشخصي وحضور الوزراء”.

أضاف: “في هذه المناسبة، نذكر أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان دائما يقول أنه لم يفتح ملفا من ملفات الدولة اللبنانية إلا ورأى أثرا للرئيس شهاب فيه، مما يعني أنه كان هناك نوع من التناغم بين الرجلين في القضايا الكبرى”.

ثم استقبل الحريري وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الذي أوضح على الأثر انه “عرض مع الرئيس الحريري مشاريع القوانين الموجودة أمام اللجان النيابية والتي تتعلق بمكافحة الفساد، وأهمها الآلية الموحدة للمناقصات والإثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وهي قوانين أساسية لمنظومة مكافحة الفساد، لاسيما مع وجود القانون التأسيسي الذي سبق أن صدر، وهو حرية الوصول إلى المعلومات”.

وقال: “طلبت من الرئيس الحريري تشجيع جميع الوزراء على ممارسة هذا القانون وتعميمه على كل الموظفين في الدولة لممارسته، واستقبال شكاوى المواطنين بكل رحابة صدر والإجابة عليها ضمن مهلة 15 يوما بحسب ما ينص عليه القانون”.

أضاف: “كما بحثت مع دولته مشاركة لبنان في مؤتمر مكافحة الفساد الذي سيعقد في باريس، حيث سنعرض الاستراتيجية الموحدة لمكافحة الفساد التي أنتجناها مع وزارة التنمية الإدارية”.

وختم: “كذلك عرضت مع الرئيس الحريري مسألة التصنيف العالمي المجحف للبنان في مكافحة الفساد، وهو حل في المرتبة 136، وهناك ضرورة لرفع هذا الظلم عن لبنان لأننا نعمل على قدم وساق بالتعاون مع الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري، لمكافحة الفساد”.