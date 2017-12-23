الحريري عرض مع أبي خليل ووفد نقابة عمال الكهرباء ملف السلسلة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السرايا الحكومية مع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووفد من نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان برئاسة النقيب شربل صالح، وتناول الاجتماع البحث في موضوع الإضراب الذي تنفذه النقابة على خلفية تطبيق سلسلة الرتب والرواتب.

بعد اللقاء، قال أبي خليل: “اجتمعنا اليوم مع الرئيس الحريري وتباحثنا في الإضراب الحاصل على خلفية تطبيق السلسلة والتي ترى النقابة أنها مجحفة بحقهم وتأخذ جزءا كبيرا من الراتب الذي كانوا يتقاضونه. جرى حديث مطول بيننا وبين النقابة والرئيس الحريري في هذا الموضوع وخضنا في التفاصيل، ومن المؤكد أنه، لا دولة الرئيس ولا نحن نرضى بأن تتأثر مصالح عمال مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أو أن يكونوا مغبونين. ومن جهتها أكدت النقابة اعتراضها على انقطاع الكهرباء الحاصل بحق المواطنين وسوء الخدمة الحاصل جراء الإضراب. لذلك تم الاتفاق على استئناف التصليحات وتشغيل المعامل، على أن يكون لنا لقاء آخر في الأسبوع المقبل لإنهاء موضوع السلسلة وكيفية تطبيقها على مؤسسة كهرباء لبنان، بما يرضي العمال والمستخدمين وما يتوافق مع الأنظمة وحقوق العمال”.

ثم تحدث صالح فقال: “التقينا اليوم رئيس مجلس الوزراء في حضور معالي الوزير، وقد أبدى دولته كامل التفهم لمطالب العمال بشأن سلسلة الرتب والرواتب. وبناء عليه، تم الاتفاق مع الرئيس الحريري ومع عراب اللقاء الوزير أبي خليل على أن يصار إلى استكمال ملف سلسلة الرتب والرواتب المتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان في الأسبوع المقبل. وعلى هذا الأساس أبدت النقابة كل إيجابية، ونحن نعتذر من الشعب اللبناني على المرحلة الصعبة التي مروا بها ونعايدهم، ونقول لهم أننا نأمل أن يكون كل شيء قد انتهى الأسبوع المقبل، ويكون عمال ومستخدمي كهرباء لبنان قد وصلوا إلى حقوقهم، بجهود دولة الرئيس ومعالي الوزير، وسنستأنف التصليحات على كامل الأراضي اللبنانية وسنشغل معملي صور وبعلبك”.