الحريري عرض للتطورات مع أبو فاعور والصفدي و سليمان والتقى دو فريج وجمعية مبادرات

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” النائب وائل أبو فاعور، في حضور الوزير غطاس خوري، وجرى عرض لآخر التطورات السياسية في البلاد.

الصفدي

وكان الحريري التقى الوزير والنائب السابق محمد الصفدي وعرضا للمستجدات.

سليمان

كذلك التقى النائب محمد سليمان وبحثا في شؤون إنمائية تخص منطقة عكار.

دو فريج

والتقى الرئيس الحريري النائب السابق نبيل دو فريج عارضا معه للأوضاع العامة.

جمعية مبادرات

ومن زوار بيت الوسط أيضا وفد من جمعية “مبادرات وقرارات للتنمية، المناصرة والقيادة” برئاسة رئيس الجمعية دال حتي، الذي أوضح أن “الوفد أطلع الرئيس المكلف على البرامج التي قامت بها الجمعية خلال الفترة السابقة، واستمع إلى توجيهاته لعملها المستقبلي”.

كما وقدم الوفد إلى الحريري درعا تقديرية لمناسبة عيد الاستقلال، على شكل أرزة لبنانية.