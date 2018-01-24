الحريري عرض سبل تطوير العلاقات الثنائية مع الرئيس البرازيلي والتقى رئيس وزراء ارمينيا

تابع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لقاءاته في دافوس، فزار مساء اليوم الرئيس البرازيلي ميشال تامر في مقر إقامته وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة وأهمية مشاركة البرازيل في مؤتمر “سيدرز” الذي سيعقد في باريس.

بعد الاجتماع، قال الرئيس الحريري: “أردت لقاء الرئيس البرازيلي لأن هناك علاقات عميقة جدا تجمع بين بلدينا وعددا كبيرا من اللبنانيين المقيمين في البرازيل، ونحن نريد لهذه العلاقات أن تترسخ من خلال زيادة التعاون بين البلدين”.

أضاف: “لقد وجهت للرئيس البرازيلي دعوة لزيارة لبنان، لأنه بلد غال جدا على قلبه، ونأمل أن تستمر هذه العلاقات تحتاج إلى مزيد من التفعيل، خاصة اقتصاديا، لما فيه مصلحة البلدين. وأعتقد أن التجارة يجب أن تزداد في ما بيننا. كما أن لبنان يتحضر لعقد مؤتمر جديد في باريس لإعادة بناء بناه التحتية، وفي هذا المؤتمر ستكون هناك فرصة كبيرة لمشاركة واسعة من القطاع الخاص في مجال الكهرباء وعدد من المجالات الأخرى، والشركات البرازيلية مرحب بها جدا للمجيء إلى لبنان والعمل فيه”.

بعد ذلك التقى الرئيس الحريري في مقر منتدى دافوس الاقتصادي رئيس وزراء أرمينيا كارين كارابيتيان وعرض معه العلاقات الثنائية.

ومساء، التقى الرئيس الحريري عددا من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يشاركون في مؤتمر دافوس، وهم من أبرز رجال الأعمال المنتشرين في عدد من دول العالم، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وأطلعهم على البرنامج الاستثماري الذي تعده الحكومة اللبنانية للنهوض الاقتصادي، وحثهم على المشاركة الفاعلة فيه من خلال مشاريع استثمارية.

كما التقى الرئيس الحريري في “فندق كونغرس” بدافوس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، وعرض معه آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، في حضور سفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين والسيد نادر الحريري.