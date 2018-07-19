الحريري عرضت مع وفد من القوى الإسلامية في عين الحلوة أوضاع المخيمات

إستقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون، وفدا من القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة، ضم رئيس “الحركة الاسلامية المجاهدة” الشيخ جمال خطاب، مسؤول “عصبة الأنصار” الشيخ أبو طارق السعدي والناطق بإسم العصبة الشيخ أبو الشريف عقل والحاج عيسى المصري من الحركة.

وتم خلال اللقاء التداول في المستجدات على الساحة الفلسطينية عموما وفي أوضاع المخيمات ولاسيما مخيم عين الحلوة من مختلف الجوانب الأمنية والحياتية. وتم التوقف خصوصا عند ظاهرة اطلاق النار في المخيم والتي تسببت مؤخرا في مقتل الفتى سليم هادي في حارة صيدا. وكان تأكيد على ضرورة متابعة العمل من أجل تسليم المطلوبين في هذه الحادثة وإتخاذ خطوات رادعة منعا لتكرارها ولوضع حد لظاهرة اطلاق النار.

عقل

استهل الشيخ عقل كلمته بإسم الوفد قائلا: “أبرز الأمور التي تطرقنا اليها في هذا اللقاء هي قضية تقلق الجميع داخل المخيم وخارجه وتسيء للجميع وهي ظاهرة اطلاق النار في المناسبات والتي أودت بحياة فتى. وأنا بإسم القوى الإسلامية أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بأحر التعازي الى الشعب اللبناني عموما ولذوي هذا الفتى الفقيد خصوصا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته”.

أضاف: “أبلغنا السيدة أم نادر استياء الطيف العام في المخيم من هذه الظاهرة واننا مع كل اجراء تتخذه الدولة اللبنانية من اجل انهاء هذه الظاهرة. وأبلغناها انه لا يوجد في المخيم سلاح ليس له انتماء، واذا كان هناك من يطلق النار وينتمي الى القوى الاسلامية فنحن مسؤولون عن تسليمه، واذا كان من يطلق النار ينتمي الى فصيل من فصائل منظمة التحرير يجب أن تتحمل فصائل المنظمة المسؤولية، وإذا كان ينتمي الى فصائل التحالف فهم كذلك مسؤولون عن تسليمه”.

وشدد عقل على “ضرورة التعاون مع القوة المشتركة من أجل انهاء هذه الظاهرة وتسليم كل من يسيء الى المخيم والى القضية الفلسطينية والى الجوار اللبناني”، مشيرا الى أنه “اتفقنا على خطوات محددة من شأنها أن تساهم في تلاشي هذه الظاهرة”.

وختم: “تطرقنا الى بعض القضايا الحياتية التي تخص أبناء المخيم ومنها تخفيف الاجراءات على الحواجز وتسهيل عملية اخراج النفايات منه وتسهيل ادخال مواد البناء وشكرناها على جهودها ودعمها الدائم لقضايا الشعب الفلسطيني”.