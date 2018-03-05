الحريري: عدد المرشحات للانتخابات النيابية أكبر من الماضي

كشف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من السراي الكبير عن وجود عدد كبير من المرشحات للانتخابات أكبر من الماضي، وأضاف هناك تعويل عليهن لنجاح اللوائح وتعزيز الحياة السياسية.

وقال الرئيس سعد الحريري خلال حفل فطور اقامه في السراي الكبير تكريما للسيدات الموظفات والعاملات في السراي لمناسبة اليوم العالمي للمرأة “أنه يجب ان تأخذ المرأة دورا اكبر في الحياة العامة”.

وأضاف الرئيس الحريري “ان شاء الله يأتي يوم وترون ان من يقف امامكن رئيسة لمجلس الوزراء، وهذا الامر اذا تحقق يكون انجازا، لان لدى المرأة الكثير من القدرات التي لم نستثمرها في لبنان بعد”.

شبارو

وتوجهت مستششارة الرئيس الحريري لشؤون المرأة عبير شبارو بالشكر للرئيس الحريري على ارساء تقليد الاحتفال بيوم المرأة العالمي تأكيدا لدعمه لدور المرأة.

ونوهت شبارو بالخطوات التي قام بها الرئيس الحريري كاعتماد كوتا نسائية في التعيينات الادارية واقرار مجلس الوزراء لـ6 مشاريع قوانين تتعلق بإزالة التمييز وتمكين وحماية المرأة.